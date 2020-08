Lizardo Ponce y su fallida interpretación en el “Cantando 2020”: “Nunca me había pasado de olvidarme la letra”

Lizardo Ponce había deslumbrado al público y al jurado la semana pasada en el “Cantando 2020″. El miércoles, después de haber llegado al duelo telefónico ni más ni menos que con Melina Lescano, el influencer fue salvado por el público por el 68,52 % de los votos. Sin embargo, en su presentación de ayer sufrió un blooper que no pasó desapercibido.

Lizardo había preparado La Cobra, uno de los hits de Jimena Barón. Y había hablado con ella hasta minutos antes de salir al aire. “Me tiró mucha buena onda desde que se enteró de que iba a cantar este tema. Y me mandó un video con algunos tips. La verdad es que me ayudó mucho”, contó el participante.

Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada. Apenas comenzó con la parte de la canción que le correspondía, Lizardo se olvidó la letra. Y en el momento, en lugar de tratar de disimular el percance, sólo atinó a agarrarse la cabeza abatido. Es verdad que, a los pocos segundos, reaccionó y continuó con su presentación. Pero su ánimo ya no era el mismo.

“No sé que me pasó. Estaba nervioso y nunca me había pasado de olvidarme la letra. Perdón, mil disculpas”, dijo mirando a su compañera y a su coach. Entonces, tanto los conductores como los miembros del jurado le explicaron que era normal que ocurrieran este tipo de situaciones.

Por su parte, el jurado le dio un voto de confianza a la dupla -que cosechó un total de 20 puntos- y dejaron en claro que lo que ocurrió le puede pasar a cualquier artista.