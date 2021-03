“Les deseo lo que le hicieron a mi papá”: Dalma Maradona implacable con el entorno de Diego Maradona

Mientras se lleva a cabo la investigación de parte de los fiscales en cuanto a la muerte de Diego Maradona, Dalma Maradona no cesa en su pedido de Justicia. A pocas horas de la marcha que realizarán junto a Gianinna, Claudia Villafañe y fanáticos del astro, la actriz publicó un fuerte descargo contra cada uno de quienes integraban el entorno de su papá al momento de su muerte.

En las Stories de Instagram, Dalma publicó fotos de cada uno de ellos junto a contundentes críticas. Empezó por Vanesa Morla, de quien trascendió un audio pidiéndole una supuesta coima al médico Leopoldo Luque: “¡Acá me quiero detener con la cobradora de cometas! ¿¿¿Por qué esta ordinaria tenía que trabajar para mi papá??? Me basta escuchar un solo audio para entender quién es...”.

Posteo de Dalma Maradona gentileza

Cuando alguien le preguntó “¿quién es la ‘ordinaria’ que subiste recién?”, ella respondió: “Vanesa Morla, la hermana de Matías Morla y esposa de Maxi Pomargo (el que dice en los audios que no hay que dejar que se lo lleve Gianinna porque si no ellos pierden...) Y la que le pide en los audios la torta (coimas) a Luque”.

Sobre Leopoldo Luque, Dalma escribió: “Qué vergüenza cada audio tuyo que sale, qué asco me das. Y pensar que en el cementerio me dijiste ‘vos no me querés a mí, yo no te caigo bien’. ¡ De solo escuchar cómo hablabas de mi papá te deseo lo peor!”.

Posteo de Dalma Maradona gentileza

Al psicólogo de Diego, Carlos Díaz también le apuntó dura: “Y este pelotudo muy poco profesional diciéndonos mentiras en la cara para su conveniencia... hiciste bien en no decirme que venís del lado de Mati...”, escribió haciendo referencia a que en un audio el profesional pedía que no les dijeran a las hijas que venía por recomendación de Matías Morla.

Posteo de Dalma Maradona gentileza

A la psiquiatra Agustina Cosachov le escribió: “¡Si hubieras hecho bien tu trabajo no tendrías miedo que te ‘empomen’ con nada como dijiste en los audios que escuchó todo el mundo!”.

Posteo de Dalma Maradona gentileza

La actriz le escribió a Matías Morla: “¡Y a vos te deseo muchas operaciones para cambiarte la fisionomía porque no sino no vas a poder caminar por la calle!”.

Posteo de Dalma Maradona gentileza

Sobre el final, les dedicó un posteo general a todos ellos: “ A todos y cada uno de ustedes les deseo simplemente lo que le hicieron a mi papá! Y si bien creo en la Justicia, también existe la condena social. No olvidemos estas caritas... ¡No voy a parar nunca y a los que se aliaron con ellos alguna vez y a los que defienden a estos hdp, me los voy a llevar puestos también! ¡Sean quienes sean!”.