Laurita Fernández lució un diseño jugado para mostrar sus piernas

Luego de la final del “Cantando por un Sueño” (El Trece), Laurita Fernández , quien estuvo en la conducción junto a Ángel De Brito, decidió aprovechar el tiempo con su pareja y disfrutar de las noches sin agenda.

Es así que a través de sus redes sociales, la rubia compartió una noche de sushi y vino con Nicolás Cabré a la que calificó con la palabra “felicidad” arrobando a la casa de comida japonesa.

Laurita Fernández en redes

Como no podía ser de otra manera y siendo influencer en moda y estilo, Laurita posó con un sensual vestido rosa pálido que dejó ver sus piernas y su vientre en una jugada producción fotográfica. El posteo alcanzó los 139 mil “likes” y cientos de comentarios de amor hacia la ex participante del Bailando.

Hace algunos días y de visita por “LAM” (El Trece), Laurita comentó que con su novio se apoyan en los trabajos y se motivan y aconsejan: “Entiende bastante, es muy crítico y tiene buen ojo, y buen oído”, comenzó diciendo la rubia.

Luego Mariana Brey interrumpió consultando si se sentía criticada por él: “No, al contrario, es como un entrenador. Me da tips, ‘rompanlá’, me manda mensajes buena onda durante el programa, me motiva”, respondió.

La pareja tuvo una crisis al comienzo de la pandemia y se separó para luego volver más afianzados y convencidos de su amor: “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa”, dijo en el momento de la ruptura,