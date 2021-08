Laurita Fernández contó cuál es el consejo que le dieron sus padres y que hoy agradece

Hace más de diez años que Laurita Fernández comenzó a trabajar en los medios y en todo este tiempo logró destacarse como bailarina, actriz y conductora. Pero más allá del crecimiento profesional, la artista de 30 años está muy entusiasmada por concretar una de los consejos más importantes que le dieron sus padres apenas arrancó.

“Desde que empecé a trabajar mis papás me inculcaron que ahorrara para poder tener mi propia casa. Me rompieron bastante los cocos para que lo haga y ahora se está dando. Me pone contenta”, reveló la conductora de El club de las divorciadas en diálogo con Espléndidos e Infidentes, el programa que conducen Adriana Salgueiro y Matías Alé en La 990.

La actriz compró un terreno en un barrio privado de Pilar durante su noviazgo con Nicolás Cabré y juntos idearon cómo sería su hogar. Sin embargo, desde que se separaron, Laurita continuó con el proyecto por su cuenta. “De a poquito, hace como dos años que estoy tratando de armarlo. Es un laburazo enorme y Dios quiera que pronto termine”, señaló. Y enfatizó: “Es muy trabajoso, pero trato de disfrutarlo y es algo muy lindo”.

Laurita Fernández y el arreglo económico con Nicolás Cabré

Semanas atrás, en una entrevista con Los ángeles de la mañana, Fernández contó cómo fue el arreglo económico al que llegó con Cabré. “Nosotros nos separamos dos veces y en la primera separación dijimos ‘che, no da seguir con un proyecto tan grande en común juntos si la relación no está cien por ciento bien”, explicó.

“Ahí arreglamos entre nosotros cómo hacíamos todo y demás y yo le terminé comprando su parte, esa es la realidad. Por eso, después cuando nos separamos, decían que me había regalado una casa. Pero no chicos, ojalá, bienvenido sea, pero lo arreglamos así”, concluyó. Cuentas claras.