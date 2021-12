Laura Esquivel pasó por el quirófano de urgencia

Laura Esquivel demostró la importancia de acudir a un médico cuando uno se siente mal. Resulta que la actriz y cantante se despertó el miércoles bastante decaíada, y como comenzó con dolores en el abdomen decidió ir a la guardia. Allí le hicieron algunos estudios y le dijeron que debía ser operada de urgencia.

A través de sus historias de Instagram, la ex “Patito feo” relató cómo se fue sintiendo luego de que le dieran el diagnóstico: “Tengo apendicitis, me tengo que operar y me quiero morir. Quiero saber si alguno de ustedes se operó y cómo fue, porque estoy un poco asustada”.

“En breve me operan, si no respondo es por eso. Estoy esperando el quirófano. Fue inesperado pero por suerte nada grave”, continuó. Y luego compartió un video donde expresó: “Algo me dieron por el suero, algún sedante o algo, me siento borrachina”.

Horas más tarde, Laura Esquivel reapareció en sus redes sociales para contar cómo salió su intervención quirúrgica: “Gente hermosa, salió todo bien. Gracias por sus mensajes. Estoy bien, cansada pero ya sin nada por suerte”.

“Mi operación, comparada con otras, no es nada pero no saben lo agradecida que me siento”, finalizó en otro mensaje.

Laura Esquivel bancó a Thelma Fardin

Antes del inicio del juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés, acusado de estupro agravado, Esquivel estuvo en “PH, Podemos Hablar” y defendió a su ex compañera de “Patito Feo”.

“Fue algo totalmente inesperado. No nos podíamos imaginar la situación. Fue muy duro cuando vi el testimonio de Thelma, a quien quiero y la banco un montonazo, sentí como que le pasó a un pariente. La siento muy cercana y me afectó como si fuera un familiar”, expresó Laura.