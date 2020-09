Las hijas de Jorge Rial salieron a divertirse, postearon fotos sin barbijo y el conductor estalló de furia

El conductor de Intrusos, Jorge Rial, ha sido una de las personas que más pidió en televisión que se respeten las medidas de prevención para combatir el coronavirus. Sin embargo, sus dos hijas, Morena y , parece que no tuvieron muchas ganas de hacerle caso, generando así un escándalo entre ellos y un correspondiente castigo verbal.

Durante el programa de este martes, Rial comenzó hablando sobre los casos positivos en la Argentina y las situaciones que les tocó vivir a varios de sus colegas, como Eduardo Feinmann y Gustavo López, y llevó a la mesa lo que sucedió cuando vio que sus dos hijas aprovecharon que en la Ciudad de Buenos Aires permitieron que los bares puedan tener mesas al aire libre.

“Piensen cuando salen en grupo. Nadie dice que no salgan a tomar una birra o un café. Nadie se los prohibe, pero con la distancia social. Que sea con el respeto al otro, con respeto al laburante. El que te sirve la birra, está ahí por laburo, no está jodiendo y se gana el mango arriesgando su vida por vos”, expresó Rial con firmeza.

“Ayer algunos me decían por mis hijas, que tienen 20 y 21 años, y salieron. Obvio que salieron. Y las cagué a pedos. Quiero decirlo por las dudas, que lo sepan”, reveló indignado el presentador de televisión y radio.

“Las cagué a pedos. ¿Por qué? Porque son jóvenes, y está bien que salgan, pero se sacan fotos sin barbijo”, continuó el periodista ante la atenta mirada de sus compañeros, para luego revelar más detalles de la charla que tuvo con Morena y Rocío.

“Les pregunté por qué estaban sin barbijo y me dijeron que era para la foto. ¡Igual!”, exclamó Jorge con fastidio.

“'¿Qué querés? Que tome la cerveza con barbijo?'. No, claro que no. No soy tan tonto todavía, pero hay que dar el ejemplo”, concluyó su relato el conductor de Intrusos en el espectáculo.

Las fotos de Morena y Rocío Rial sin barbijo

Rocío y Morena Rial salieron esta semana, aprovechando la flexibilización de las medidas de aislamiento social que permitió el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo que locales gastronómicos puedan atender en mesas y sillas instaladas en las veredas y/o calles.

La historia que subió Morena a sus redes

More se fotografió junto con dos amigas -las tres posaron con los tapabocas a la altura del cuello- disfrutando de unas bebidas azucaradas frías, mientras que Rochi visitó un establecimiento cuyo dueño es el cuñado de Romina Pereiro, la esposa de su padre.

La historia que subió Rocío Rial

En el caso de la hija de Jorge Rial que posee un perfil más bajo, también posó sin barbijo y rodeada por sus amigas.