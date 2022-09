Las fotos tentadoras de Pampita con su vestido de escote profundo que se llevaron todos los likes

Como solo puede hacer ella, Pampita cautivó con varias postales y un video de su look este viernes, que se trató de un vestido de fiesta color verde que demostró su belleza una vez más.

Pampita es una de las modelos más importantes de la Argentina, a tal punto que todas las marcas de diseño la quieren en sus filas.

Con cada uno de los looks que enseña, la modelo marca tendencia, mostrando cuál es la moda que se vendrá para las siguientes temporadas.

Como en esta oportunidad, que compartió varias fotos y un video luciendo un vestido de fiesta verde, estilo mono, con brillos.

De espaldas, Pampita se llevó todos los likes

Pampita marca tendencia con cada prenda que luce

La publicación se llevó todos los likes y comentarios de halago, en la que aparece sexy como siempre y en la que se destacó su figura delineada.

Pampita enamoró con su look

“Enamorada de la nueva línea de vestidos de fiesta de @libidotiendadedisenio! Entra para ver todos los diseños divinos que preparó esta tienda tucumana para la nueva temporada! Son un fuego!”, escribió.

La fuerte decisión que tomó Pampita por la pelea entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Benjamín Vicuña estuvo varios meses de novio con Eli Sulichin, la empresaria que conoció en el bautismo de Ana, la hija de Pampita y García Moritán.

Hace unas semanas, se conoció que terminaron su relación. Luli Fernández, en “Socios del Espectáculo”, reveló una charla que Vicuña habría tenido con su expareja.

“Me cansé de tus manipulaciones, estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia. Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos”, le habría dicho él a ella.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

“Me llamás y me cortás incesantemente. Estás hace diez días enloqueciéndome, dale que te dale. Basta de la China, Carolina y de tus amenazas. Esto se terminó”, habría agregado Vicuña.

“Me tenés harto, sos una egoísta. Me cansé de tus manipulaciones y amenazas. Si tu padre se muere y me decís ‘Estoy muy triste, no puedo seguir hablando’ yo desaparezco para siempre”, cerró.

Ante las consultas de la prensa, Vicuña respondió: “Mirá, me da mucha vergüenza. No tengo nada para decir. La verdad es que es una pena. Yo tengo la mejor con Eli”.

“Es una súper mujer, y que se manipulen, que se desvirtúen las cosas, es una lástima. Fue una gran compañera, es una bella persona. Es una pena que se ensucie así todo”, dijo.

Lo que más llamó la atención es la radical decisión que tomó Pampita con Eli Sulichin: “No son amigas, se pelearon”, reveló la periodista Karina Iavícoli.