Las atrevidas fotos de Zac Efron y Vanessa Hudgens nunca antes vistas

A pesar de haber pasado años desde su rompimiento, hay parejas que quedan para siempre en el corazón de los fanáticos. Por eso muchos usuarios enloquecieron cuando una página de Instagram publicó unas imágenes inéditas del romance que Zac Efron y Vanessa Hudgens vivieron durante 4 años. Brondeprimadonna posteó una imágenes muy picantes de los famosos en la playa. Aunque no puede determinarse el tiempo exacto, las imágenes no hacen más que desear que estos dos ex chicos Disney vuelvan y ya ha superado los 15 mil likes.

Se hicieron famosos con la superproducción musical de Disney, la trilogía por excelencia, “High School Musical”. Desde que cruzaron miradas en la fiesta de Año Nuevo, los fanáticos fantaseaban con una pareja en la vida real e insistieron hasta que este sueño se volvió realidad. “Troy y Gabriela” mostraron su amor oficialmente al mundo en 2006, cuando ya el musical que los llevó a la fama era conocido por todo el mundo.

La pareja en 2006 en una de sus primeras apariciones, en un evento promocional.

Al iniciar la trilogía, se rumoreaba que Vanessa tenía una relación con Drake Bell, y poco después del estreno de la película vino el escándalo de las fotos hot desnuda que se divulgó de forma viral por internet. Pero lejos de juzgar, Zac se convirtió en el apoyo que ella necesitaba.

Una de las fotos que casi la sacan del elenco de High School Musical.

“High School Musical fue un fenómeno masivo y tenía todos los ojos puestos en mí. Y esa es una sensación muy extraña, así que tener esa relación me ayudó a no perder la cabeza y a permanecer tranquila, porque tenía a mi lado a alguien que entendía perfectamente por lo que estaba pasando porque él estaba en la misma situación”, contó la actriz unos años después de que rompieran, cuando recordaba el noviazgo de cuatro años.

Aunque al principio mostraron un bajo perfil y mantuvieron la actitud tímida que Disney espera de sus estrellas, no podían evitar mostrar al mundo el amor que se tenían. En cuanto se vieron libres de esa presión, los jóvenes se volvieron famosos por su picardía, y en más de una ocasión los paparazzi pudieron engancharlos en comprometedoras situaciones.

La playa siempre fue su lugar favorito para expresar su amor.

Cuando se filtro esta foto de ellos, Disney enloqueció. No eran los valores que esperaban transmitir a su joven público.

Los fans estaban obsesionados con ellos y esa sensualidad tierna que los rodeaba. Incluso algunos recordaron en los comentarios cuando fueron fotografiados saliendo juntos de un sexshop. Pero para la actualidad, las cosas han cambiado. Después de 4 años, la pareja terminó. Ella estuvo hasta finales de este año en una relación de 9 años con Austin Butler y hoy disfruta de su soltería en plenos 30.

Vanessa Hudgens con Austin Butler, su novio de casi 10 años.

A Zac se lo relacionó sentimentalmente con varias actrices y modelos a lo largo de los años. Incluso hubieron fuertes rumores de que integraba la famosa lista de Lindsay Lohan. A principios de este año casi se confirma su paso por el altar con una de sus novias más formales en los últimos tiempos, Halston Sage. Pero finalmente fue una mesera australiana quien logró ganar el corazón de una de los hombres más codiciados de Hollywood. Además, las coincidencias son curiosas, porque su ultima novia se llama igual que la primera, Vanessa Valladares.

Sin embargo, con el pseudo anuncio de la posibilidad de una cuarta High School Musical, todos quedaron con ilusiones de que pueda reavivarse la llama del primer amor entre ellos.