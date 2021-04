Las aterradoras fotos de Selena Gomez con una ensangrentada blusa y esposada por la policia

Los fans de Selena Gomez se llevaron un enorme susto cuando dieron un primer vistazo a estas fotografías, donde la cantante no solo sale escoltada como criminal por la policía, sino luciendo un ensangrentado buzo blanco con cuello alto y una cara de culpabilidad que se podía ver a kilómetros de distancia. Pero inmediatamente se pudieron vislumbrar las cámaras de filmación que captaban cada una de las actuadas expresiones de la cantante. Sus seguidores volvieron a respirar.

Alguna de las teorías más divertidas de internet bromearon poniendo que Selena finalmente se había vengado de su antiguo amor, Justin Bieber. Pero la realidad no podría estar más lejos.

Según las informaciones de medios norteamericanos, la cantante de “Baila Conmigo” fue arrestada por la policía mientras interpretaba su papel para Only Murders in the Building, una nueva serie de Hulu (servicio de suscripción estadounidense propiedad de Walt Disney Direct-to-Consumer & International) de la que formará parte como protagonista.

Comparte con Steve Martin y Martin Short el estrellato de esta nueva comedia, solo que ella también participa como productora, un ámbito en el que ya ha tenido éxito, con 13 Reasons Why.

Lo que se sabe de Only Murders in the Building

“Esta serie sigue a tres desconocidos (Martin, Short y Gomez) que comparten una obsesión por el género del ‘true crime’ y que de repente se ven envueltos en un caso”, así explicaron oficialmente desde Hulu.

Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”) son los creadores de esta serie en la que también participará como productor ejecutivo Dan Fogelman, el cerebro detrás del fenómeno de “This is Us”.

A pesar de que muchos creían que las escenas eran para el video de su mejor amiga Taylor Swift, “No Body, no Crime”, ahora se ha confirmado que son de la mencioanda serie.