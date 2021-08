“La Voz Argentina”: Lali Espósito le encontró un insólito parecido a Marley con un famoso personaje mexicano

En la gala de este lunes en “La Voz Argentina”, los integrantes del team de Soledad Pastorutti hizo una excelente presentación en los cuartos de final del certamen. Alexis Freidig, Luna Suárez, Patricio Mai y Francisco Benítez se disputaban tres lugares en la próxima instancia y fue el último de los mencionados quien llamó la atención de todos al realizar un zapateo en pleno arranque del programa, que llamó la atención de Marley, tiempo después.

La antesala del programa estuvo protagonizada por ‘La Sole’ y su equipo, quienes interpretaron las chacareras “Digo la telesita” y “La simple”. Además, el show contó con una presencia de lujo: el grupo Troupe Malambo, que acompañó toda la performance con sus percusiones y boleadoras.

Una vez terminado este arranque y en mitad del programa, le tocó el turno a Francisco Benítez de cantar “Universo Paralelo” de Nahuel Pennisi, una interpretación que realizó de manera magistral. Pero antes de las devoluciones, Marley apareció y le consultó por sus habilidades en el arte de zapatear.

“¡Qué manera de empezar! ¿El show con el baile lo hacías naturalmente o lo aprendiste para el comienzo?”, le consultó el conductor quien hizo hincapié en lo difícil que es realizarlo, a lo que el cordobés aseguró: “Lo hacía desde que era chico”. De pronto intervino Lali Espósito y apuró al participante: “Enseñale Fran”.

Mientras Francisco instruía a Marley, este realizaba un accidentado zapateo que se llevó las burlas de los coaches, a lo que Espósito observó un particular parecido en la performance del animador con un famoso personaje mexicano: “El Chavo del 8, dejá Marley, dejá que estás matando una cucaracha”.

Luego de las risas por estos comentarios ingeniosos, los coaches elogiaron la performance de Benítez: “Todo lo que haces me encanta, eres increíble, es un placer hermano”, le comentó Ricky Montaner. “Desde que cantaste por primera vez, supimos que ibas a llegar a la final y no tenemos dudas de que eso va a pasar”, confesó Lali. “Posiblemente tengo ante mis ojos al ganador de la voz de este año. Si llegas a ganar yo me voy a sentir muy feliz”, le elogió Ricardo Montaner.

“Siempre te mantuviste, no te desinflaste y con vos tengo una debilidad porque tu voz me llega desde otro lado. Transmitir es muy difícil y vos lo haces, te agradezco que estés en mi equipo”, expresó Soledad, quien presenció como el voto del público sentenciaba que Francisco, Luna y Alexis avanzaban de ronda, mientras que a Patricio le tocó abandonar la competición, al ser el menos votado.