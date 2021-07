La verdad tras la salida de Sabrina Rojas del programa “A la Tarde”

Sabrina Rojas, soltera y codiciada, había comenzado también a desplegar su carrera en la televisión, cuando hace una semana se había sumado al programa de Karina Mazzocco. En el poco tiempo que llevaba en “A la tarde”, ya había tirado comentarios contra Pampita Ardohain y otros famosos para los que tenía picantes comentarios. Pero aunque parece que ahora había renunciado, la modelo salió a aclarar que solo se ha bajado por un tiempo, pero que no piensa dejar el ciclo.

La razón es en realidad super comprensible y bastante normal para cualquier madre: “No renuncié, estoy complicada por el horario de salida de los chicos del colegio”, escribió cuando habló con La Nación. Explicó: “Yo vivo en Pilar, muy lejos, y tardo mucho tanto en ir como en volver en horas pico. Termino llegando ocho menos veinte y se me está complicando con eso”.

Solo se trataba de un tema de horarios que todavía están tratando de resolver con la producción, pero hasta se animó a hablar de la continuidad que tendrá en el programa: “Tengo buena onda y la mejor con todo el mundo. Estamos viendo la posibilidad de participar un par de días... Yo tengo ganas de estar y ellos también”.

Una decisión a tomar

“Es una cuestión de horarios y de madre culposa que quiere estar”, aclaró Sabrina, que dijo que en caso de tener que elegir, prioriza a sus hijos a cualquier trabajo. La modelo dejó sobre la mesa que no se trató de una pelea interna, sino de un asunto personal que aun se trata de resolver.

“Estamos ahí, viendo cómo lo podemos solucionar. Si no se puede, voy a priorizar a mi familia pero es solo cuestión de horarios. Nada más. Estoy en charlas con la producción porque se me complica por la distancia. Salgo a las seis del programa y me como todo el tránsito de vuelta. Ahora que empieza la escolaridad completa, los dejo a la mañana y los veo solo para cenar y darles un beso de buenas noches. Es solo por el horario”, dijo para cerrar.