La traumática entrevista a Jennifer Aniston que hizo que sus fans explotaran en las redes sociales

Tras el estreno del documental de Netflix que reveló todo el machismo y la presión que tuvo que soportar Britney Spears, surgieron en las redes sociales viejas entrevistas en las que se ve como otras actrices de Hollywood fueron víctimas de situaciones familiares. En este caso en particular a Jennifer Aniston un periodista le lamió un mechón de pelo.

El entrevistador fue David Latterman quien en su programa Late Show entrevistó y sometió bajo a Jennifer Aniston, que como se puede ver en el video, incomoda a la actriz mientras le chupa el pelo en el medio de una nota.

La escena que se volvió viral en Twitter, se remonta a 1998 cuando Aniston estaba promocionando la película The Object of My Affection, El objeto de mi afecto. Sobre el final de la entrevista el presentador se acerca por detrás de la estrella de Friends, pareciera que intenta besarla y finalmente termina lamiéndole un mechón de cabello.

“Perdóname si esto es grosero, solo quiero probar una cosa”, comienza diciendo Letterman y se acercó. Posicionado detrás de ella, colocó una mano en su cuello y avanzó.

“Que estás haciendo”, le respondió, claramente incómoda. Acto seguido el presentador se metió un mechón de su pelo en la boca y luego le dio un pañuelo a Aniston para que se limpiara.

“Esto es algo que nunca olvidaré”, concluyó Aniston. Mientras que Letterman la culpó de “arruinarle el momento” y también le dijo que la veía “traumatizada”. Ella entonces le respondió: “Lo estoy”.

Con la viralización del video por las redes sociales los fans de la actriz se mostraron indignados. “Esta entrevista de 1998 sigue siendo grotesca de ver”; “qué perturbador” y “fue literalmente acoso sexual”, fueron algunos de los comentarios en las redes.