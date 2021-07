La sorprendente declaración de una participante de “La Voz Argentina” a Lali Espósito: “Yo era una enamorada de los que ella se comía”

Este jueves comenzó la segunda noche de batallas en “La Voz Argentina” y, tal a como nos tiene acostumbrados el exitoso reality, fue una gala en la que se vivieron momentos muy emotivos y otros sorprendentemente graciosos.

Luciana Irigoyen y Sergio Damián Verón en la batalla de La Voz Argentina. captura

Luciana Irigoyen y Sergio Damián Verón, ambos miembros del equipo de Ricardo Montaner, se enfrentaron en un duelo muy parejo al interpretar de manera maravillosa la canción “La Barca”, pero solamente uno podía seguir en la competencia y ese fue el joven.

mientras tanto, Luciana resultó perdedora y tenía la chance de ser “robada” por otro de los miembros del jurado integrado por Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito. Finalmente fueron estas dos coaches quienes presionaron el botón rojo para integrarla a sus respectivos team.

Antes de que las artistas se decantaran por la joven, esta en su discurso de despedida, habló de su madre y los problemas que tuvo para volver a cantar tras su muerte, conmoviendo tanto a los presentes como a todos los televidentes.

“Esto es simple, vos no podés no estar en este programa. No podés pensar ni por asomo que no tenés que cantar algo, porque tu mamá te empuja a seguir cantando. Las canciones nos conectan a la vida, y eso también es cantar”, le dijo una emocionada Lali, quien de las dos fue la primera en elegirla.

Por su parte La Sole expresó: “Vos te merecés estar acá. A veces cuando uno pierde seres queridos, se va la voz. Y si hay algo que es casi un milagro, es que la voz vuelve”.

Luego de estas declaraciones, el show pasó de la emoción y del llanto a las risas, segundos antes de que la cordobesa tome su decisión. “Lali tiene mi edad, me he criado con ella, mirando la pantalla, era una enamorada de los que ella se comía”, bromeó Yrigoyen en referencia a las telenovelas juveniles en las que participó Espósito, como “Casi Ángeles”. Tras causar una carcajada de todo el estudio, Lali estallada le gritó: “¡Vamos Luciana!”.

Finalmente, tras sortear el divertido momento, habló de su admiración por Soledad : “Con ella me pasaba que era como inalcanzable” y la terminó eligiendo.