La selfie tentadora de Andrea Rincón con un top rojo abotonado en el frente

Andrea Rincón aprovechó muy bien su participación en “Gran hermano”; al salir de la casa más famosa del país no paró de subir a las tablas y recorrer diferentes programas de televisión. De hecho se convirtió en actriz tras estudiar y dar sus primeros pasos en la pantalla chica. Y sus redes no las abandona jamás.

La exvedette interactúa casi a diario con su más de un millón de seguidores, y sabe cómo llamarles la atención y levantarles la temperatura corporal. Su belleza traspasa las pantallas.

Andrea sabe muy bien cómo explotar su sensualidad y cada vez que sube material con poca ropa o fotografías que insinúan, su perfil se llena de Me Gusta.

Andrea Rincón mostró su escote en una sesión de fotos desde la intimidad de su cuarto

Como ahora que subió una historia de Instagram en la que se la ve en primera plana, recostada, con el pelo suelto y un top de color rojo abotonado en la parte del frente.

Su mirada pícara y atrevida a la cámara encantó y generó la reacción de muchos fueguitos. La prenda cortita escotada encantó.

Andrea Rincón posó atrevida en una historia de Instagram

La morocha no mostró casi piel pero igualmente subió la temperatura. Así también lo hizo hace unos días atrás, apoyada en una mesa, cuando coqueteó con un pantalón negro y una camisa blanca con bolados en las mangas que seguramente muchos querrán tenerla en su placar.

Andrea Rincón coqueteó a la cámara para mostrar su nueva camisola con volados

La prenda tiene mangas largas y un cuellito con puntilla, la hace ver delicada y sexy. Para dejar ver todos los detalle de lo que lleva puesto, Andrea prefirió atarse el pelo con una colita alta.

Los comentarios que le escribieron fueron puros halagos, sus fanáticos resaltaron su naturalidad y lo radiante que está. Y los piropos también aparecieron, como este: “Recomendame un café Andre, así se me va el sueño de tenerte...”.

Andrea Rincón y una foto del recuerdo que subió en calor de Instagram

Los jueves, en las redes sociales, son los del recuerdo y casi todos los usuarios aprovechan ese día para publicar una postal vieja que les gusta o que le generó muy buena repercusión en el momento.

Andrea se subió a la moda y llevó a las historias de Instagram una fotografía más que sexy que data del 2017.

Rincón aparece apoyada en un auto con una postura y look más que sexy. Tienen un conjunto de minifalda negra y un blazaer haciendo juego.

Lo que combinó con una camisa blanca desprendida hasta la altura de su pecho y unos zapatos de taco alto y fino.

Al parecer, es un retrato de una de las tantas ficciones que ha realizado y sin importar de qué año sean sus postales, siempre causará sensación.

Estos son los cambios estéticos que se hizo Andrea Rincón.

Andrea Rincón posó con una camisita que enamoró a sus fans