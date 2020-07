La provocativa e intensa foto de Belén Francese antes de irse a la cama

Luego de su recuperación por el coronavirus y el escrache y las acusaciones que recibió por parte de sus vecinos de edificio, Belén Francese se ha mostrado muy activa en las redes sociales, tratando de mostrarle su mejor cara a sus fanáticos.

Pero la modelo también ha decidido compartir en su cuenta de Instagram su lado más sensual y sus casi 750.000 seguidores se lo agradecen.

En la noche del martes, justo antes de irse a dormir, la actriz subió una selfie muy sensual en la que se la ve con un intenso color rojo en sus labios y una capucha del mismo color, combinada con negro, cubriendo su pelo.

Pero eso no fue todo, la poetisa completó la publicación con unos versos de su autoría: “Un beso que me marcó el Alma. Un abrazo me mostró mi destino y una mirada profunda, de esas que el corazón inunda, definió nuestro camino”, escribió como pie de foto.

La imagen cosechó en algunas horas más de cinco mil ‘me gusta’ y una catarata de elogios, centrados en su make up y su belleza.

En las últimas semanas, Francese se mostró muy dolida por las acusaciones que recibió de parte de sus vecinos, quienes aseguraron que estuvo en los espacios comunes del edificio antes de dar positivo al coronavirus. “Lo que le están haciendo es discriminación, voy a hacer una denuncia a la persona que subió tuits por hostigamiento, violación a la correspondencia y calumnias. El tema se hizo mediático porque ella es una figura pública”, había declarado su abogado, mientras que ella dijo que cuando pase la pandemia abandonaría el lugar.