La pelea menos pensada en América: Guillermo Andino vs. Luis Novaresio

Esta semana en aire de América tuvo el enfrentamiento menos pensado entre dos de sus conductores fuertes. Guillermo Andino y Luis Novaresio se enfrentaron por una cuestión de vestuario que comenzó como una broma.

Fue Luis Novaresio quien observó el look de los viernes de Andino en “Informados de Todo” y no dudó en enviarle un mensaje a Pía Shaw a fin de “chicanearlo” pero del otro lado no fue tomado como algo gracioso.

“Luis Novaresio, por plagio de viernes, quiere llevar a Guillermo Andino a la Justicia. Lo quiere enfrentar en Tribunales por el tema polera”, anunció Shaw en tono risueño.

“Él fue quien impuso en este canal, los viernes a la noche, que se sale con polera”, añadió la periodista y, en ese momento, Andino miró fijo a la cámara y dijo: “Luisito, mirá. En este mismo estudio, hace veinte años, en un programa que se llamaba Va por vos, para vos, yo venía así a los programas de los viernes”, dijo el hincha de Racing Club de manera desafiante.

Buscando aval en la gente detrás de cámaras agregó: “¿No es cierto, chicos? Ya todos estamos con un poquito más de canas. Pero de la polera no me vengas a hablar que la inventé yo en América”, disparó el conductor visiblemente molesto.

Minutos después llegó la contestación de Luis Novaresio a través de un mensaje que recibió Pía: “Hola a todos ahí. Tengo varias cosas para decir. Es verdad que desde que era muy chiquito veía a Guillermo Andino en la tele, pero siempre de corbata y con pelo engominado, así, muy fashion y fachero. Pero ahora, ¿polera? La empecé a usar yo. El único que puede decir que usó poleras antes que yo es Pino Solanas”, dijo el conductor de “Animales Sueltos” en un audio.

“Como conductor de tele yo la uso. Yo sé que él me copia, porque bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los influencers, como vos y yo, Pía, marcamos un estilo. La polera la usé yo”, sentenció Andino quien prometió buscar los archivos para demostrar que está en lo cierto y callar al conductor de la noche.