La nueva vida de Silvina Luna en Panamá: un nuevo amor y proyectos personales

Se decía que estaba de tercera e incluso se la relacionó con el ex de Floppy Tesouro, pero Silvina Luna ya está en otro mundo, rearmando (al menos por un tiempo) su vida. La vedette se encuentra hoy en Panamá, en Bocas de Toro, desde principios de año. Su vida ha cambiado en varios aspectos y hasta confirmó que casi se ha vuelto a enamorar.

“Estando en la isla conocí a una persona hermosa que no vive acá y estoy empezando una nueva relación, buscando los espacios y tiempos para encontrarnos”, terminó confirmando para despistar finalmente los rumores que la vinculan con el ex de Tesouro, Rodrigo Fernández Prieto.

“Me vine unos días y sentí que había una oportunidad de desarrollar mis proyectos personales y profesionales desde ahí y me quedé. No estoy viviendo en la isla, pero estoy pasando un tiempo”, contó, aunque luego agregó: “Pero no sé hasta cuando me voy a quedar por acá”.

El camino de expansión y autodescubrimiento

Cuando fue consultada por sus proyectos, la ex Gran Hermano explicó que sobre todo se trata de una actividad por redes sociales, donde comparte sus viajes, intereses y valores. “Me gustaría sumarme a proyectos que estén en resonancia con eso”, dijo a La Nación.

De hecho, este proyecto viene desde inicios de la pandemia, se llama Simple y Consciente. “Es un espacio holístico, en donde se ofrecen experiencias transformadoras para el desarrollo personal. De alguna manera, es un puente entre diferentes referentes del mundo del bienestar y personas que buscan enriquecer o mejorar su vida”. Silvina también está por recibirse de Coach Ontológico profesional, lo que la habilita para dar cursos por ejemplo. “Hace dos años que estudio en forma online. Estoy muy contenta”, afirmó.

Por su cuenta, Silvina reveló el avance de su proyecto. Instagram

“Lo que me pasa yo lo llamo un camino de autoconocimiento y mi mejor universidad es mi vida. Mi proceso personal comenzó hace muchos años. Siempre me definí como una buscadora y aprendiz de la vida”, explicó reflexiva. Contó también que esta introspección es una necesidad que siente desde chica: “Siento que algunos eventos fuertes en mi vida me llevaron a profundizar sobre mi camino y me condujeron a conocer personas que me dieron herramientas para superar, sanar, cuidarme y tener una mejor relación conmigo y los demás”.

También confirmó que no rechaza la idea de volver a los medios, en donde empezó hace 20 años. “Veo todo mi camino con agradecimiento, como un gran aprendizaje y con ganas de ir por más. No estoy alejada de los medios, solo que me encuentro viviendo en otro país, por el momento”, finalizó Silvina.