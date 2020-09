La novia de Paulo Londra mostró una foto familiar íntima y fue furor en las redes

Hace tan solo dos meses que Paulo Londra recibió a su primogénita, Isabella Noami, junto a su novia Rocío Moreno.

La joven pareja no sale del asombro y la emoción por todo lo representa la pequeña en sus vidas. Por tal motivo, la novia del trapero compartió en sus redes una fotografía donde sale la familia completa en una pose por demás tierna.

Paulo le besa la frente a su pequeñita, al tiempo que su novia le da un beso a él. Si bien la imagen desborda de amor, el texto que acompaña demuestra el proceso reflexivo que atraviesa la pareja.

Si bien, el cantante no quería dar detalles de su vida privada, recién a fines del año pasado confirmó su relación con Rocío, quien tiene al igual que él 22 años. En esa oportunidad, aclaró que hace 5 años que son novios, ya que desde la adolescencia comparten su vida juntos.

Gentileza

Por tal motivo, la madre de su hija se vio tentada a compartir una profunda reflexión sobre todo lo que han atravesado en este lustro. Puntualmente, intentó definir el “amor verdadero” y también habló del compromiso que eso conlleva.

“El compromiso a lo largo de la vida no es lo que la mayoría de la gente piensa. No es despertar cada mañana y tomar el desayuno juntos, porque esto es comercial. No es abrazar en la cama hasta que los dos duerman, porque esto es de telenovela”, contó la cordobesa en la foto que fue furor en las redes.

En pocas horas la postal alcanzó 343.101 me gusta y recibió miles de comentarios apoyando a la pareja en el inicio de su paternidad. “No es un hogar limpio, lleno de risas y amor todos los días, porque esto es de películas. Es alguien que te roba la manta en una noche fría, que ronca y te dice duras palabras a veces”, expuso.

“Es saber perdonar y pedir perdón muchas veces. Es volver a casa, con la misma persona todos los días porque es quien te ama y se preocupa por vos, a pesar de todo; es comer algo sencillo y tarde”, agregó sobre el desafío que lleva adelante con “papa rapper”, como se autodefine el trapero cordobés.