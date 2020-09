La mendocina Agus Gandolfo impactó en las redes con un outfit que enamoró a sus seguidores

Agustina Gandolfo dejó su Mendoza natal y se fue por amor a seguir a su novio Lautaro Martínez quien juega en el Inter de Milán.

Con una vida llena de aventuras pero lejos de su familia, la rubia compartió la noticia de su embarazo en su cuenta de Instagram y todos sus afectos festejaron por el momento especial que estaba viviendo la pareja.

La modelo posó en Instagram

Hace unas semanas, Gandolfo le contestó a una usuaria de redes sociales que criticó a la modelo cuando posó en una foto en bikini: “Si van a editarse el qlo (sic), editen bien por lo menos. Así me la creo mejor”, comentó una mujer en el posteo de la rubia que no tardó en contestar y remató: “Jajaja mi amor lo último que me hace falta editarme es eso”.

La mendocina y Lautaro Martínez se conocieron gracias a Wanda Nara que los presentó y durante agosto dieron la feliz noticia del embarazo.

Martínez se enteró que será padre justo después de que el Inter dejara en el camino al Bayer Leverkusen y se metiera en los cuartos de final de la Europa League.

Por estos días, la rubia sorprendió a sus seguidores al compartir dos fotos luciendo un conjunto blanco que dejó ver sus curvas. La rubia pidió la opinión con respecto a la pose y todos sus seguidores no pudieron dejar de enviarle amor y halagos.