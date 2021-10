La madre de Viviana Canosa estaría internada en grave estado a causa del Covid-19

En medio del escándalo acerca de la salud de Viviana Canosa, trascendió que su madre estaría internada con un cuadro grave a causa del Covid-19. Si bien la conductora mostró que su PCR había dado negativo y anunció su regreso a la televisión la próxima semana, podría haberse contagiado por su mamá.

En todo momento Canosa trató de desmentir que su ausencia en el programa se debía a que estaba transitando la enfermedad, pero al parecer ella y toda su familia habrían sido víctimas del coronavirus en los últimos días.

Viviana trató de ocultar la situación por su postura frente al Covid-19, pero una periodista comunicó que “la mamá de Viviana Canosa está internada muy grave por Covid, que los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre”, informó Alejandra Quevedo de C5N y Radio 10.

“Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupos de riesgo. Yo digo no los vacunó, la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen”, comentó Quevedo.

Hace más de dos semanas que Viviana Canosa se ausenta de la señal A24 preocupó a sus seguidores que no tenían en claro qué le ocurría a la polémica conductora.

“Siguiendo lo solicitado por el canal y para evitar ‘raros entendidos’ aquí el certificado de mi Doctor y el resultado oficial del PCR negativo. De todos modos me tomaré el tiempo necesario para recuperarme. Gracias, los quiero!!”, escribió en Twitter y negó estar con Covid.