La madre de Britney Spears cruzó a los abogados del padre por considerar “inapropiados” sus honorarios

Desde hace unos meses, Britney Spears inició un proceso legal con el que busca poner fin a la tutela en la que se encuentra desde hace 13 años y que encabeza su padre.

Este caso sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Los padres de la artista, James y Lynn Spears, se han enfrentado debido a una serie de acusaciones que cada uno ha hecho en contra del otro, algo que ha quedado registrado en documentos de la corte y que fueron filtrados a los medios recientemente.

James y Lynn Spears, junto a su hija Britney. Foto: Gentileza

En un escrito enviado a la corte, la madre de la artista se opone a que su exmarido reciba la cantidad de 890 mil dólares, directamente del patrimonio de la cantante, por concepto de los honorarios que habría tenido que pagar a sus abogados de la firma Holland & Knight, alegando que la empresa solicitó una compensación por unos servicios que “no se prestaron de buena fe” en beneficio de su hija.

Además, Lynn ha solicitado a la corte la revisión del monto de los honorarios que el abogado de James ha cobrado, así como el reembolso de 244 mil dólares a la fortuna de Britney, los cuales habrían sido utilizados como gastos de comunicación del bufete y la prensa, algo que califica de inaceptable, pues considera que el equipo legal de James ha utilizado los medios de comunicación para limpiar la imagen negativa que existe de él y para promover a su abogada, Vivian Lee Thoreen, más allá de buscar el real beneficio de la artista de 39 años.

“La vida de la persona bajo custodia ha estado bajo el microscopio de los medios, y lo último que desea es que el abogado de su curador gaste su dinero para promocionarse en los mismos medios que escudriñan todo lo que le sucede a Britney”, se puede leer en el documento al que han tenido acceso medios como el Daily Mail y People.

Por supuesto, el estudio legal no se ha quedado de brazos cruzados ante las acusaciones de Lynn, y han lanzado un fuerte dardo en su contra, desestimando sus dichos al asegurar que la progenitora de la cantante no tiene injerencia directa en la tutela de su hija por lo que sus aseveraciones son infundadas y son hechas desde la aversión que Lynn siente por James. “A pesar de no tener ninguna participación en la tutela de su hija hasta hace muy poco, Lynne Spears está afirmando reclamos como si fuera una parte directamente involucrada en el litigio (que no lo es)”, se puede leer en el escrito enviado por la defensa.

Por otro lado, también señalan a la madre de Spears como a la única que ha lucrado con la situación actual de su hija, haciendo referencia al libro Through the Storm, publicado por Lynne en 2008. “Si bien el tutor y su abogado han sido muy cautelosos, limitados y reflexivos al tratar con los medios (muy lejos de cualquier ‘gira mediática nacional’), Lynne Spears es quien explotó el dolor y el trauma de su hija para beneficio personal al publicar un libro sobre el conservador (James)”, asegura el escrito.