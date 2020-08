La inspiradora historia de Nati Melcon: pasó de ser una estrella en Chiquititas a trabajar para la Justicia

Hace varios años Nati Melcon triunfaba en la serie éxito de Cris Morena “Chiquititas” con el personaje de Tali y su fama continuó cuando fue convocada a participar de Kachorra con Natalia Oreiro y Rincón de Luz.

Sólo con siete años, la pequeña Nati fue elegida entre miles de aspirantes y con una carrera promisoria, la joven eligió otro camino para su vida y su futuro.

La popularidad de Melcon crecía día a día y hasta se sentó en la mesa de Mirtha Legrand, pero un día dijo basta y dejó todo el mundo del espectáculo y la actuación.

La pequeña prefirió llevar una vida normal y anónima y de tener miles de fanáticos, se quedó con algunos seguidores que hasta la actualidad se siguen comunicando.

Ahora, Nati trabaja en el Poder Judicial – ahora desde su casa por la pandemia- pero sin interés de volver a ser reconocida por su desempeño como actriz.

Si bien Melcon realizó un par de participaciones en Casi ángeles en 2010 y en Soy Luna en 2016, no cambiaría por nada su vida de adulta.

Entrevistada por la revista Pronto, la joven dijo: “Actualmente, estoy trabajando en el Poder Judicial en el Ministerio Público Fiscal. Antes estaba en Relaciones Laborales y me pasé acá porque necesitaban apoyo, estaban entrando muchas denuncias y estoy viendo y aprendiendo el nuevo trabajo”, dijo sobre su trabajo.

Acerca de su alejamiento de la televisión finalizó diciendo: “Empecé de muy chiquita y si bien me encantaba y me encanta, sentía que ya no estaba dando el ciento por ciento y lo noté el último año, cuando hice Rincón de Luz. Fue una decisión que tomé en ese momento y de la que no me arrepiento porque necesitaba parar…Mis papás nunca me obligaron, lo disfrutaba un montón y estaban muy pendientes de cómo me sentía yo. Teníamos mucha contención por parte de la producción y también en casa” dijo recordando a sus amigos que le quedaron de su paso por la tele.