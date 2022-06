La impresionante foto en bikini de Graciela Alfano a los 68 años

“¿Querés llegar así?” es la pregunta con la que Graciela Alfano incita a sus 554 mil seguidores a descubrir cuáles son sus secretos para mantenerse impecable a los 68 años. La ex vedette ha subido unas fotos a su perfil que han generado no solo impresión sino un poco de desconfianza. Muchos dudan que no haya recibido ayuda del famoso photoshop.

Alfano subió una foto a su Instagram donde se la ve disfrutando del mar, con una bikini de dos piezas que incluso es cavada. Y lo que más sorprende es su abdomen impecable, algo que muchas jóvenes incluso envidian para poder tener. “La Vida es una sola, a Vivirla a full!!!”, escribió en el posteo que recaudó más de 37 mil likes.

Alfano en Mar del Plata.

Luego adhirió un corto texto que revelaba sus “secretos” para tener su estado: “Vida sana, actividad física, buena alimentación”, comenzó escribiendo, y puso los dos suplementos especiales: “y ahora sumé @satialfood que me ayuda a mantenerme en forma! @nutrisuplear”.

Aunque la mayoría de los comentarios eran halagos a “icono Alfano”, cada tanto surgía alguno que no terminaba de fumarse el cuento. “Y muchas cirugías!!!!” y “Estás grande para eso, de cerca de te ven los brazos arrugados y la cara te cambio de tantas inyecciones. Basta de mentir ya”, eran algunos de los que sonaban entre medio.

Las fotos de Alfano en bikini

Este no es el primer posteo de Graciela en traje de baño que usa para promocionar sus métodos anti age. En diciembre compartió una foto de ella tomando sol, que titulaba como “amazing grace”.

“Hoy cumplo 20 con 48 experiencia!!! Eso es Actitud!!”, y completó el texto con el mismo párrafo recomendando el suplemento y sus otros consejos de vida sana.

Graciela disfrutando de una tarde soleada.

En una tercera publicación, la ex vedette se ve un poco más natural y menos posada en una foto tipo selfie frente al espejo. Su discurso en ese caso cambió: “Mi próxima pareja debería ser médico Para esta pandemia, lo mejor es un médico al lado! Y yo le daría energía para pelearle al coronita bendito!!!”.