La impresionante casa que diseño Guido Süller: “Será mi última morada”

“¡La casa de mis sueños!”, así se expresó Guido Süller en un programa de TV y compartió las fotos del lugar asegurando que será su “última morada”. “En este lugar cuelgo los guantes y si Dios quiere serán días de regocijo, disfrute y relax”, aseguró., según Teleshow.

Si bien aún no se mudó, Guido contó en el hogar pasan cosas raras y espera que alguien haga una limpieza espiritual, ya que hay energías extrañas en uno de los cuartos.

“Siendo arquitecto, vivir en la casa que uno diseña es lo máximo, es tocar el cielo con las manos. Es como cuando un actor gana un Oscar o un premio importante”, comparó el ex comisario de a bordo y definió al lugar como “imponente y original”.

Se trata de una construcción en seco, también llamada Steel Framing, (una estructura o esqueleto hecho con vigas de acero). Sin embargo, la realización de la casa se está demorando mucho más de lo previsto. “Tenían que entregarla antes de la pandemia y pasé la pandemia en cualquier lado, viví en una cabaña y después me vine a la casa de Claudia mi mejor amiga, que es azafata de Aerolíneas”, dijo entre preocupado y enojado ante la falta de respuestas de la empresa a cargo.

La casa de Guido Süller gentileza

“Estoy esperando que me entreguen la casa y así me voy y vuelvo a Ushuaia que es mi segundo hogar. ¡Que se apuren! Me están haciendo sufrir, paso un verano en una pieza de 3x3 muriendo de calor cuando pudiera estar en este lugar paradisíaco. No puedo viajar a Ushuaia porque tengo que estar chequeando qué pasa, un día que falto (a su nueva casa) y no viene nadie, a ver si reaccionan y se dan cuenta de que tengo acceso a la prensa”, dijo esperando de una vez por todas tener su hogar listo para vivir.

Sin embargo, antes de mudarse y disfrutar de las comodidades de su nuevo hogar, probablemente Guido realice una limpieza espiritual, ya que hay energías extrañas en una de las habitaciones, donde casualmente -o no- guarda muchos objetos y recuerdos familiares. “Puse mis pertenencias en un cuarto grande que tengo en planta baja, con llave, está mi vida entera ahí. Cosas de mis padres, de mi hermana, de Tomasito. Energéticamente no se puede entrar a esa habitación, está tan cargada de toda la historia de mi vida”, explicó y se quebró: “Me tocó una vida dura y no tengo vergüenza, me siento orgulloso de resurgir como el ave Fénix de mis cenizas cuando toco fondo”.

Guido Süller y su ex pareja, Tomasito (Foto: instagram)

Respecto a dicho cuarto, contó que de noche, cuando el silencio y la paz invaden la casa, se escucha un ruido, un lamento más precisamente: “No es el llanto de un bebé, sino de una persona adulta, no sé qué será, no quiero aventurarme a decir nada, pueden ser varias cosas, hay pertenencias de distinto tipo y de muchas personas”.

Analizando las cosas que hay en el lugar, piensa que pueden ser dos tótems de madera que tenían un brillante en la frente y que Tomasito se quiso llevar cuando se pelearon. “Él quería las estatuas, pero son mías, entonces les hizo un conjuro, una especie de maldición y está arrepentido, pero me dijo que si yo me las quedaba, se activaba. Le arranqué los brillantes y los arrojé al lago y le dije que las iba a quemar para que no fueran de nadie, pero él me dijo que eso era lo peor que se podía hacer”.

“Es creer o reventar, no sé si creer pero que (brujas) las hay, las hay”, dijo preocupado por dichas presencias y pensó en la posibilidad de que alguien vaya a la casa a “dilucidar los significados de los lamentos” y a “limpiar”.

La imponente piscina de la casa de Guido Süller gentileza

En cuanto a la casa, fue diseñada y planeada por él. Tendrá una pileta “in-out, se mete dentro de la casa, está climatizada por paneles solares, tiene una cascada de seis metros”, según dijo Quido. Y además, detalló:”Va a haber un cine porque soy cinéfilo, una playa privada solo para mí con un muelle y un velerito que no compré pero si Dios quiere compraré, un sum (salón de usos múltiples) donde voy a poner una mesa de pool, videojuegos, soy chiquilín, así que la Play estará seguro.

El interior de la casa de Guido Süller gentileza

Otra parte neurálgica del hogar será la cocina, que tendrá una isla con vista al lago. “Soy muy cocinero, me encanta la comida y creo que comer es un placer de la vida”, cerró Guido.