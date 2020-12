La implacable noche de Nacha Guevara, cuando le puso “0” al Cachete Sierra y se peleó con un coach

La gala del miércoles por la noche del Cantando 2020 se prendió fuego entre los disparos que Nacha Guevara lanzaba con su devoluciones y encontronazos. En un principio, la jurado comenzó con su crítica a la presentación de Luisa Albinoni, pero el coach de la ex vedette no estaba de acuerdo con sus palabras.

“Vos Luisa estuviste muy bien”, dijo Augusto Álvarez desvalorizando lo que Nacha había dicho. Con fuego en los ojos, la jurado no se quedó callada y le habló directamente al coach: “Lo acabas de decir es una pavada”.

“Es subjetivo, señora. Te salió muy bien, Luisa”, le devolvió Álvarez. “¿Qué está diciendo? ¿ De dónde salió? Acá hay muchos años de estar sentados aquí, de hacer teatro y de escuchar. Muchos. 55 años, ¿okey?”, le hizo notar Guevara a quien se le notaba a punto de estallar, pero el coach dio paso atrás a sus contestaciones.

Ya con ese encontronazo encima, la jurado no aguantó lo que consideró un fiasco de presentación de los siguientes participantes: Agustín “Cachete” Sierra e Inbal Comedi. Ellos interpretaron “El amor es mas fuerte”, de la película Tango Feroz, con una escena que hacía alusión a la dictadura militar, pero Guevara no lo dejó pasar y fue implacable con su puntaje.

“Cuando a estos temas le falta la verdad, no existen. Es un tema extraordinario, escrito en una época muy especial. Toda esta casi farsa de poner a algunos con uniformes militares, no sé que quisieron hacer. Es casi una burla. Lo siento pero es muy feo. No se metan con temas que no pueden defender. Un mamarracho”, y acto seguido les puso el peor puntaje que puede recibir una pareja en el certamen: un cero. Es la primera vez que la jurado pone este puntaje en todo el programa.

“No le gustó cómo representaron una época muy difícil para nuestro país”, dijo de fondo Ángel de Brito. “Cero es terrible”, reconoció Cachete, que junto a Inbal saben que ahora se van directo a la lista negra del Cantando por el bajo puntaje. “No es personal con ustedes”, dijo la jurado aclarando, aunque todavía se la veía furiosa.