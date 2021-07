La historia de Victoria, una participante venezolana que interpretó un tango y la rompió en “La Voz Argentina”

Entre todos los concursantes que participaron este lunes en “La Voz Argentina”, el show tuvo la particularidad de contar con una joven venezolana.

Victoria Rangel vive desde el 2018 en nuestro país, en el que arribó después de haber viajado junto con una amiga. Primero, hicieron un tramo por tierra, desde Venezuela hasta Brasil. Desde allí, se tomaron un vuelo hasta Buenos Aires. Poco tiempo después se reencontró con su novio, cuando este decidió emprender el viaje. “Hicimos un viaje super loco, con 300 dólares en el bolsillo”, contó la cantante.

“Es difícil estar lejos de la familia, no lo pensás mucho, pero cuando lo pensás pega. Extraño las cosas pequeñas, compartir un tiempo, despertarme y que esté mi mamá escuchando música. A mis hermanos, a mi abuela con sus plantas y su sombrero”, continuó relatando la joven venezolana.

Mientras dialogaba con Marley, la producción la sorprendió con una videollamada que la conectaba con su madre y hermana: “Estamos muy feliz de esta oportunidad, de este momento. Los sueños se hacen realidad, pero hay que trabajar en ellos. Queremos que viva ese sueño, que la pase bonito, es una gran oportunidad, le deseamos lo mejor del mundo”, expresaron sus familiares.

Victoria recibió una videollamada de parte de su madre y su hermana antes de participar en La Voz Argentina. captura

“Me encantaría que se voltee La Sole, que la amo... me muero si se voltea!”, dijo en referencia a Soledad Pastorutti. Y también, contó un sueño reciente: “Hace un par de días soñé que se volteaba Lali... ¡así que vamos con Lali!”, vaticinó Victoria, ya que justamente fueron ambas artistas quienes pulsaron el botón rojo y giraron su silla al oírla cantar “Los amores con la crisis“, una canción popularizada por Tita Merello.

“Me resultante super histriónica, comunicativa, graciosa... Más allá de que lo hiciste muy bien, me descolocó la decisión del repertorio, no es habitual escuchar este tipo de canciones en estos programas. Te agradezco por el aire fresco que trajiste”, le comunicó Soledad.

“Tenés un timming increíble, manejaste el aire perfecto, pero sobre todo transmitiste, que es para lo que existen las canciones. Te ofrezco mi equipo, tenés un talento enorme. Y, sobre todo, sos original, que es lo que buscamos. Te invito a que tu recorrido en La Voz sea increíble, porque te lo mereces vayas a donde vayas”, dijo Lali por su parte.

La elección era difícil pero la venezolana ya tenía su decisión tomada: “Tuve un sueño, de que Lali me iba a elegir... pero me voy con La Sole. Lali, ¡perdón!”, dijo Victoria. Y la actriz cerró a pura sonrisa: ”Estás en buenas manos”.