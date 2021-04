La hija mayor de Baby Etchecopar no se lanzará a la política por el bullying que recibió

María Paz, la hija de Baby Etchecopar, visitó el piso de “Los Ángeles de la Mañana” , ciclo emitido por el Trece, para hablar de sus intenciones de involucrarse en Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones legislativas y sorprendió a todos con su historia de vida.

La hija mayor del periodista habló del bullying que sufrió en su infancia, recordó los trastornos alimenticios que padeció luego y hasta brindó detalles del violento asalto que su familia sufrió en 2012, cuando el conductor de Radio Rivadavia y A24 disparó contra un grupo de delincuentes adentro de su casa y asesinó a uno de ellos.

“No soy tan distinta a mi padre, tengo carácter fuerte... No descarto los medios, la verdad es que es algo que me encanta. De hecho, llegué a la política a través de los medios... Mi viejo arrancó desde que yo era muy chiquita y medio que me crié en este ambiente”, comenzó diciendo María Paz, quien la semana pasada se reunió con el titular del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo.

Y siguió: “Yo siempre fui una persona muy comprometida. Amaba a los animales y un día se me ocurrió hacer un programa de ecología a los ocho años. Ahí empecé y después lo dejé... Pero con el tiempo uno se empieza a cuestionar y empiezan a pasar cosas en la vida”.

Entonces, la heredera de Baby recordó los trastornos alimenticios que sufrió en su adolescencia productor del bullying que marcó su infancia. “Empecé con un problema de alimentación por un tema de bullying, un tema importante para hablar porque hay muchos chicos que mueren por esto”, le dijo ella a Ángel de Brito.

“Yo era rellenita y me decían: ‘vaca, gorda’. Empecé con anorexia porque quería bajar de peso, me quería ver linda y me sentía acomplejada. De la anorexia pasé a la bulimia, uno llena un vacío y después lo larga. Soy muy sensible, sentía que muchas cosas de la vida no me las bancaba, veía todo muy cruel”, agregó.

En ese momento, De Brito le preguntó cómo y cuándo fue que pudo salir de ese oscuro proceso. “Hasta el tiroteo”, reconoció María Paz, en referencia a la noche del 12 de marzo de 2012, cuando tres ladrones entraron a robar a su casa y amenazaron con armas de fuego a toda su familia, por lo que su padre y su hermano Federico les respondieron a los tiros.

En aquel hecho, un delincuente perdió la vida y tanto el conductor como su hijo resultaron heridos. De acuerdo a la investigación, de los 37 disparos, 25 fueron efectuados por los ladrones y 12 por los Etchecopar. En tanto, los expertos determinaron que la balacera se dio en cuatro ambientes de la casa: habitación matrimonial, vestidor, escalera caracol del primer piso y living.

“Habíamos cenado pollo al horno, yo estaba embarazada de seis meses, en ese momento uno saca un coraje que cree que no tiene”, recordó Paz sobre su accionar en dicho suceso. Y explicó: “En ese momento sentí que se me caía todo y dije: ‘¿Qué hice hasta ahora de mi vida?’. Me replanteé mi existencia y pensé: ‘Si me matan ahora, ¿qué hice de mi vida?’”.

“Yo que me había enfermado y autoflagelado sentía que me iban a matar y no había hecho nada. Fue muy angustiante. Te peinaban las balas en un espacio muy chico, fueron casi 60 tiros, interminable. Eran muy violentos, me apuntaban la panza, quisieron manosearme. Mi papá pálido, mi mamá estaba paralizada”, contó la hija del famoso periodista.

“No teníamos mucha plata en mi casa... supuestamente fue al voleo cuando agarran a mi hermano en la calle, que estaba estacionando en el auto esperando a la novia. Le metieron el arma por la ventana”, concluyó la hija del conductor con lujos de detalles.

Los dichos de María fueron sumamente comentados en las redes. Además, la joven recibió repudiables comentarios de parte de usuarios que cuestionaron sus intenciones de desembarcar en la política así como su aspecto físico.

Semejante revuelo provocó una inesperada reacción en ella. “Esta madrugada recibí un mensaje de ella diciendo que prefería no continuar con el tema de la política porque había recibido muchísima cantidad de mensajes que la habían puesto en un lugar incómodo”, contó este martes Andrea Taboada al aire de LAM.

Además, la panelista leyó un mensaje de WhatsApp escrito por la hija de Baby que decía: “Con la mejor voluntad del mundo quise hacer algo por la Argentina pero me está complicando la relación con mi viejo y no quiero fisuras en este momento. Esta gente es muy jodida y muy hábil para dar golpes bajos. Prefiero no seguir exponiéndome ni perjudicar la carrera de mi papá”.