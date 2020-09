La hija de Gwyneth Paltrow le llamó la atención a la actriz por posar desnuda en las redes

Gwyneth Paltrow celebró la llegada de sus 48 años como Dios la trajo al mundo. La actriz posó desnuda en su casa, apenas tapando con sus manos sus partes íntimas.

La fotografía se hizo viral en cuestión de minutos y obtuvo miles de comentarios donde felicitaban a la artista por conservar sus curvas y mantener su cuerpo tonificado.

Sin embargo, a quien no le gustó nada fue a su propia hija. La muchacha de 16 años le llamó la atención a su madre por publicar una foto de desnudez en el jardín de casa.

La muchacha comentó bajo la postal “MAMÁ”, en mayúsculas, poniendo énfasis en el llamado. Es que la joven tiene un perfil bajo, pese a tener dos progenitores famosos, Gwyneth y Chris Martin, quien es músico.

Por su parte, la actriz conociendo a su hija, no tuvo muchos reparos en el comentario y solo se limitó a colocar tres emoticones de risas.

Su hija la retó. Gentileza

En vista de que la joven atraviesa la adolescencia siente cierto temor a pasar el ridículo por sus propios padres, quienes al ser parte del mundo del espectáculo ya de nada se avergüenzan.

Inclusive en una entrevista la propia Gwyneth contó que en cuanto la muchacha advierte que están haciendo el ridículo no duda en ponerlos en su lugar.

“Si se me ocurre hacer algo medio raro en público, la cara de ella se convierte en una hoja de papel. Si digo algún chiste bobo o incluso si me pongo a bailar con la música de una tienda, ella me dice ‘ma’, y yo le digo ‘Ok, lo entiendo’”, había explicado Paltrow hace un tiempo.

Cabe recordar, que hace poco Gwyneth promocionó una marca de ropa junto a la muchacha, pero la menor decidió no mostrar su rostro.