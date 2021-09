La hija de Andrea del Boca fue acusada de formar parte de un vacunatorio VIP y lo desmintió con furia

En los últimos días una dura acusación cayó sobre Anna Chiara del Boca. La actriz, que comparte profesión con su mamá, Andrea del Boca, recibió la vacuna CanSino contra el Covi-19 y como el Ministerio de Salud habían dicho que al tratarse de una monodosis estaría destinada a la población de riesgo, un portal de noticias señaló que la joven formó parte de un vacunatorio VIP.

Al ver un artículo titulado: “Nuevo escándalo por vacunas VIP: Anna del Boca recibió la dosis destinada a ‘poblaciones de difícil acceso’”, Anna decidió hacer un fuerte descargo en sus redes sociales. “¿Tan pelotuda parezco como para subir historias desde una cuenta pública para que quien desee, vea de una supuesta vacuna vip? Convivo con los medios de comunicación y si fuera capaz de aprovecharme de tal manera acaso, sería tan imbécil de compartirlo?”, planteó la artista de 20 años.

La joven explotó en sus redes,

Y continuó: “¿Más acomodo? Me encantaría saber por qué no me vacuné hace un año si tan acomodada estoy, digo yo. Si la dosis que se me inyectó es para una población de difícil acceso, no me concierne. No soy yo quien administra esta situación”.

Además, explicó que se anotó dos veces para ser inoculada y que esperó un mes y medio la confirmación de su turno. “Nada fuera de lo convencional. Me mandaron turno como a cualquier ciudadano y la única elección que se me presentó fue la ubicación, como al resto”, aclaró.