¡La guerra continua! Mariana Brey lleva a la justicia a Pampita por el tuit sobre su hijo

La guerra mediática entre Pampita y Mariana Brey parece no tener fin. Tal es así, que el cruce entre ambas mujeres pasó del terreno de lo mediático para instalarse en la vida íntima y personal, y ahora llegará a la justicia.

“No te metas conmigo que se lo que le hiciste a tu hijo”, escribió Pampita en su cuenta de Twitter luego de la información divulgada por la periodista de Los ángeles de la mañana sobre un viejo video donde se lo ve furioso al ex novio de la modelo, Pico Mónaco, con una empleada.

La conductora aclaró que no fue ella la autora de ese tuit, ya que le habrían hackeado la cuenta, sin embargo, la panelista no le creyó y aseguró que la va a llevar a la Justicia . “Lo vi a mi hijo muy angustiado. Luca tiene 8 años, es un menor de edad. Lo va a tener que demostrar en la justicia porque me pareció grave. Puso un manto de duda y oscuridad sobre mí como madre”, comentó muy angustiada Brey, este viernes.

Tras mencionar todos los mensajes de apoyo y cariño que recibió por parte de sus colegas, aclaró: “Si fue hackeada, debería preocuparse. Hablé con mi abogado y me dijo que se puede hacer una denuncia penal. Eso fue una extorsión, y si no fue ella quien escribió el tuit, tendrá que demostrarlo”.

En cuanto al contenido del tuit que pone en duda su comportamiento como madre, la periodista advirtió: “Tengo la suerte de haber construido una gran familia. Y eso lo va a poder decir mi hijo cuando sea más grande. Sé que eso genera mucha envidia. Lo que yo construí es un vínculo increíble con mi exmarido. Él tiene las llaves de mi casa, yo tengo las llaves de las de él. Pablo [su actual pareja] le hizo la mudanza, le colgó las teles. Esa es la familia que construí. Dice lo que soy como mamá y mujer. Las actitudes de las personas que me rodean dicen quién soy yo”.

“El tuit que pusiste ayer, la extorsión que me hiciste ayer, eso no es ser buena persona. Por suerte tengo la libertad de mirarlo a mi hijo a los ojos y decirle la verdad. Ojalá todos tuvieran esa posibilidad de mirar a su familia los a los ojos con verdad”, reflexionó, con lágrimas en los ojos.

Mientras seguían con la agenda de temas del día, Yanina Latorre interrumpió su discurso al ver a su compañera llorando. Cuando el conductor le pregunto qué le pasaba, Brey respondió: “Recibí un mensaje de mi mamá y me angustié porque no la veo desde febrero”. Y mirando a cámara, le dirigió unas palabras: “Quedate tranquila que todo va a estar bien”.