La fuerte denuncia de Valeria Aquino, ex pareja de El Polaco: “Me pegó con nuestra hija en brazos”

Años atrás, el músico Ezequiel Iván “El Polaco” Cwirkaluk se separó de Valeria Aquino con quien tiene una hija, Alma de 6 años. Si bien en su momento, la ex pareja del músico habló de violencia de género, el asunto había quedado olvidado. Esta vez, la mujer confirmó en un programa de televisión que habrá juicio oral y público.

En diálogo con Run Run del Espectáculo, destacó: ”Es un tema súper delicado y angustiante para charlar. Me llamaron hace poco de la fiscalía y estoy a la espera de que salga el juicio oral. No está bueno recordar esos episodios. En su momento mucha gente creyó que eso no era cierto, pero sería tristísimo de parte mía haber utilizado eso para ganar un poco de prensa”.

Y continuó: “Lamentablemente tenemos que volver a pasar por eso, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Más allá de que hoy el vínculo con él esté en armonía, con la nena y demás, son cosas tristes que pasaron”.

Valeria fue consultada por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio por la versión de que el cantante la golpeó mientras ella sostenía a su hija en brazos. “Hice una denuncia por violencia de género y mucho no puedo detallar... Fue hace mucho tiempo, no quiero especificarlo, pero es de común conocimiento. Todo el mundo sabe de esto. El viernes pasado me llamaron de la fiscalía para avisarme que vamos a juicio oral. Va a ser público, así que no se va a poder seguir escondiendo”, contestó.

Y cerró: “Yo no hice una denuncia mediática, si vas a denunciar que tu pareja te está pegando no lo podés hacer mediático, vas a la Justicia. La denuncia la expuso una compañera, colega del medio, en su momento. Yo no denuncié en los medios, para nada, yo lo hice como corresponde”