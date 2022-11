La foto de Floppy Tesouro sin ninguna prenda que dejó sin palabras a sus seguidores

Floppy Tesouro compartió una foto en su feed de Instagram sin ningún tipo de prenda, de espaldas a la cámara y con el mar de fondo, que se llevó todos los likes.

La ex Gran Hermano es una de las influencers más sensuales del país y una de las famosas con mejor cuerpo del mundo del espectáculo.

Al igual que siempre que sube un nuevo posteo, deleita a sus seguidores mostrando sus impresionantes curvas. Además, Tesouro suele compartir contenido de sus rutinas de gimnasio.

Floppy Tesouro se roba todas las miradas en redes.

Floppy es dueña de una sensualidad única, y así lo demuestra porque con cada publicación que realiza en su perfil de Instagram gana miles de likes y comentarios elogiando su figura.

Alejada de los medios de comunicación tradicionales, Floppy se convirtió en una empresaria con su propia línea de conjuntos deportivos.

En las últimas horas, la modelo compartió una foto con el mar de fondo en donde se lució sin ninguna prenda puesta.

Como siempre que sube un posteo, Tesouro se llevó todos los likes, al mostrar su sensual figura desde cerca, con el detalle de la marca de la bikini en su cuerpo.

Floppy Tesouro contó cómo está del accidente que sufrió

Hace un mes, Floppy Tesouro sufrió un grave accidente practicando deportes extremos para un programa que pronto saldrá al aire en Telefé.

A raíz del hecho, se quebró ambos tobillos y quedó imposibilitada de caminar por lo menos por dos meses.

En Mañanísima, Floppy contó cómo vive la recuperación: “No es fácil lo que me tocó”. “Yo trabajo de mi imagen, y sentada en una silla todo el día la verdad es que no puedo hacer nada”, dijo.

“Tengo que estar las 24 horas del día con las dos botas, inmovilizada. Logré convencer al doctor de no usarlas para dormir porque ya era insoportable”, explicó.

“Por suerte no tuve yeso ni me operaron, pero no puedo caminar”. Sobre el tratamiento, dijo: “Estoy haciendo la recuperación de lunes a sábados porque quiero estar bien lo antes posible”.

“Ya llevo casi un mes en silla de ruedas y me dijeron que el mínimo eran 45 días, pero todo depende de cada cuerpo”, añadió.