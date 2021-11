La emotiva despedida de Luciano Castro de la obra “Desnudos”

Este fin de semana, Luciano Castro se despidió de la obra “Desnudos”, donde compartía cartelera con su ex mujer, Sabrina Rojas, así como con Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Mey Scápola y Luciano Cáceres. Si bien la producción teatral finalizó por el momento, regresará en el verano sin la actual pareja de Flor Vigna, y con Esteban Lamothe como reemplazo.

El actor compartió a través de sus historias de Instagram imágenes del detrás de escena de las últimas dos funciones de la obra, así como las sentidas palabras de su amigo Gonzalo Heredia arriba del escenario: “Me acuerdo cuando me llamó Luciano Castro para decir que nos embarquemos juntos en este proyecto. Él para mí es un hermano, una pieza muy importante, un ser humano muy noble, muy talentoso. Él se hace el duro pero no es así”.

Luciano Castro dejó la obra "Desnudos".

En medio de la ovación del público, el protagonista de “La 1-5/18” concluyó: “Ésta es la última vez que Luciano se sube al escenario con nosotros”. Mientras tanto, los protagonistas se fundían en cálidos abrazos y a Castro se le caían las lágrimas de la emoción.

La palabra de Sabrina Rojas tras la despedida de Luciano Castro

Tiempo atrás, el periodista Pampito afirmó que el actor se bajaba de la obra para no continuar trabajando junto a su ex mujer, dado que compartían escenas fuertes y no quería perjudicar su nueva relación con Flor Vigna.

Sin embargo, lo que se sabe fehacientemente es que Luciano hará una película con Jimena Barón y una serie, por lo que posiblemente no tenga tiempo para “Desnudos”.

Después de las últimas dos funciones, Sabrina Rojas acudió a su cuenta de Instagram y expresó: “Somos un hermoso equipo que tiene la suerte de hacer lo que nos gusta y divertirnos juntos arriba y abajo de escenario. Desnudos no termina, pero sí se termina una etapa de esta obra. Todas las personas que trabajaron con Luciano saben el enorme compañero que es. Gracias por ser tan generoso siempre. Ese escenario te va a extrañar y nosotros más! Te amamos GORDO!”.