La emoción de los Montaner por la participación de una joven venezolana: “Venezuela es un pueblo muy sufrido”

Este jueves en “La Voz Argentina”, la familia Montaner vivió un momento emotivo luego de la presentación de Jassiel Colmenares. La participante contó que es venezolana y vive en Argentina hace tres años, una historia que no dejó indiferente e Ricardo, Mau y Ricky.

“Me vine solita a Argentina, hace 3 años. La situación en Venezuela no era la mejor y cuando terminé la secundaria quería estudiar y siempre supe que me quería dedicar a la música. De todos los países de Latinoamérica, el mejor país para estudiar era Argentina”, expresó la joven quien recalcó lo fundamental que es para ella el apoyo familiar: “Justo coincidió que pudieran venir y le agradecí a Dios unas 50 veces porque están aquí apoyando y pase lo que pase en la audición, ellos están ahí”.

La chica de 20 años se presentó en el reality con el tema “Mi gente” de J Balvin y sorprendió improvisando sobre el final de la canción: “Y aunque yo no lo creía, estoy en La Voz Argentina viviendo el sueño que desde pequeña yo siempre tenía”. Los que se dieron vuelta fueron el clan Montaner y al decirles a los coach que ella era de Venezuela, estos festejaron a los gritos.

Ricardo Montaner conmovido al hablar de Venezuela captura

Al comenzar a hablar, Ricardo casi se quiebra. “Hace unos años, en la temporada pasada, me encontré con paisanos maravillosos. Esos paisanos llenaron mi corazón y el programa de alegría”.

Y prosiguió: “Si bien es un pueblo que está muy sufrido y necesita aire libre, limpio y sentirse nuevamente en libertad. Han salido unos exponentes, no solo en la música. A muchos venezolanos que han tocado las puertas de Argentina, les han abierto los brazos, me los encuentro en todas partes. Me emociona mucho saber que estás buscando tu futuro, el sueño que los que quedaron allá han perdido”.

“Hoy no se trata que elijas a Mau y Ricky o a mi. hoy se trata de que elijas un camino hacia tu futuro. Nos reencontramos con el corazón de la gente que tanto amamos y extrañamos por lo que hicieron por nosotros algún día”, concluyó, con la participante también muy conmovida.

Luego le tocó el turno a los hijos, y Mau celebró las oportunidades que brinda nuestro país a los extranjeros: “Estoy muy feliz. Doy gracias a dios por la Argentina porque cada vez que he llegado a este país me han recibido como si fuera argentino. Aquí empecé yo a vivir mi sueño. Pienso que lindo que esté viviendo algo parecido a lo que viví yo”.

“Uno empieza a sentir frustración con ciertos lugares, en el caso de la Argentina no fue así, aunque no nos escuchaba nadie, la Argentina siempre nos prestó los oídos y nos dieron muchísimo amor”, expresó Ricky .“Es una canción extremadamente difícil y la hiciste tuya, no se parece en nada a lo que hace Balvin”.

Finalmente, Jassiel siguió su instinto y eligió a la dupla de reggaetón. “Venía con algo en la mente y voy a hacerle fiel a eso. Desde el principio el corazon me dijo esto, me voy con Mau y Ricky”, anunció.

Tras este emotivo momento, Ricky contó que hace tiempo no puede volver a su país. “Es muy bonito encontrarse hermanos venezolanos. Nosotros no tenemos la posibilidad de ir a Venezuela hace muchos años. Empezó a funcionar nuestra música en Venezuela y nosotros no nos hemos enterado físicamente”, reveló.

Mau y Ricky celebraron la performance de Jassiel captura

Para cerrar el tema, Mau remarcó la gratitud hacia los argentinos. “Nos sentimos muy orgullosos de ser venezolanos, y nos sentimos muy orgullosos de ser venezolanos que vienen a la Argentina. Nos hacen sentir demasiado cariño, como si fuéramos unos de ustedes”, concluyó.