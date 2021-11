La China Suárez llamó a Yanina Latorre por una información falsa y se dijeron de todo

Yanina Latorre comenzó la semana con un llamado inesperado luego de la emisión de “LAM” (El Trece) el programa conducido por Ángel de Brito y donde la rubia es la panelista más frontal.

Luego de una información de Maite Peñoñori acerca del nuevo romance de La China Suárez después del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, blanqueó la relación con Armando Mena Navareño y en el piso se dijo que el joven tenía novia.

Cansada de tantos rumores la actriz llamó a Yanina y la rubia contó con detalle todo lo hablado con la señalada como tercera en discordia en la relación de la hermana de Zaira Nara.

Redes de Ángel de Brito

“¡Es una atrevida! Me dijo de todo. Y yo también. Le dije ‘mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar’. Así arranqué”, relató en el comienzo del programa Yanina Latorre.

Luego agregó: “Me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio. Eso porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos”.

“Yo para chequear la data le escribí a Andy Mc Dougall, que es amigo de ella. Le pregunté si este chico que sale con la China estaba de novio. Y le puse ‘¿esta chica no tiene paz?’. Este Andy Mc Dougall, chusma, le reenvió los mensajes”, detalló la mediática.

“Ahí me llamó y me dijo ‘¡qué obsesión tenés conmigo! Estoy podrida de que hagan problemas enteros hablando de mí’”, habría dicho la actriz que volvió hace pocos días al país.

“Y le dije ‘hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos sos la tercera en discordia, que se garch... el marido’. Eso no me lo negó”.

Luego Latorre dijo: “La China me aclaró que no me llamó para hablar de Wanda, sino del chico español. Pero ella gritaba. Es una soberbia, antipática, seca y maltratadora…Es una mala persona”, comentó Yanina.

“Yo le dije: ‘Sos actriz, pero se habla más de tu conch... que de tu carrera. Lo único que se sabe son todos los tipos que te engrampaste’”, exclamó la mediática sin ningún tipo de filtro.

“Me re ninguneo. Mientras hablaba, comía. Era más sobradora”, concluyó la panelista ante la mirada atenta de sus compañeros.