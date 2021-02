La China Suárez impactó con un cambio de look

Nadie puede negar que Eugenia La China Suárez siempre luce espléndida y que cualquier cambio en su look le sentará a la perfección.

Con una figura saludable y trabajada luego de ser madre por tercera vez, la actriz continúa trabajando en sus campañas de modos y, en esta oportunidad, la ex Rebelde Way, sorprendió a sus más de 4.7 millones de seguidores con un rotundo cambio.

Redes de China Suárez

La mujer de Benjamín Vicuña sorprendió con un cambio en su pelo con un corte midi Bob, por debajo del hombro, con las puntas más claras y su raíz de un castaño claro que se luce con reflejos rojizos.

Antes de este look, la actriz de “ATAV” (El Trece) lució un corte carré y un color mucho más oscuro, que dejaban ver sus ojos verdes.

Nuevo look de La China Suárez

Hace algunos meses en una entrevista la actriz dijo: “No me hallaba con el pelo corto, el embarazo, todo junto no. Probablemente termine rapada, pero me siento más yo, qué quieren que les diga. No podía esperar a que me crezca. Lo importante es sentirse bien con una misma y probar y cambiar. Me aburro. Me hice las manos también, en esta cuarentena estoy aprendiendo muchas cosas”.