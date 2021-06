La charla previa entre Gastón Dalmau y Georgina Barbarrosa en la final de Masterchef Celebrity 2: “Ganamos los dos”

Este miércoles comenzó la gran final de “Masterchef Celebrity 2″ y en ella hay solo dos participantes compitiendo por un nuevo trofeo. En esta instancia es común que los concursantes preparen entrada, plato principal y postre. Antes de las preparaciones, Gastón Dalmau y Georgina Barbarrosa pasaron al frente y demostraron que son muy unidos.

“Te amo, sos más que una tía, una madre, me acompañaste, me cuidaste, para mi ya ganamos los dos. No más que eso. Te amo”, expresó Dalmau a su compañera, pero frente a cámara confesó: “Honestamente, no me importa quién gane”.

Por su parte, su compañera mientras estaba frente a Gastón expresó: “Te quiero, te amo, nos reímos y lloramos desde que llegamos esta mañana. Sos un sol. Vos creciste un montón. Para mi que algo tomó... Sos genial”. Además, la actriz catalogó a su contrincante como “un exquisito para cocinar”.

El ganador se llevará 1.200.000 pesos ($200 mil más de lo que se llevó Claudia Villafañe en la primera edición) y, además, una beca de un año para estudiar en el prestigioso instituto de gastronomía, Mausi Sebess. También, por el hecho de ser finalistas, ambos obtuvieron un set de electrodomésticos de cocina.

Los dos concursantes recibieron el apoyo de familiares, amigos y de sus ex compañeros, aunque no asistieron todos, ya que por diferentes circunstancias Daniel Aráoz, Mariano Dalla Libera, Flavia Palmiero y Alex Caniggia brillaron por su ausencia.

Claudia Villafañe y Analía Franchín, campeona y subcampeona de la primera edición, aportaron sus consejos, en el menú de tres pasos que ambos tuvieron la libertad para elegir y cocinar a lo largo de 90 minutos en los que Georgina optó por un salmorejo blanco de uvas y almendras de entrada, solomillo de tierra y mar de plato principal y de postre una natilla, basada en una receta de su madre.

Mientras que, el ex Casi Ángeles se la jugó con carpaccio de langostinos con emulsión de tomate, tarta de palta, pickles de sandía (entrada), abadejo con pistacho, salsa de cítricos y crema de hinojos (plato principal) y pavlova con crema de limón y frutos rojos (postre).