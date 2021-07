La cantante Halsey dio a luz a su primer hijo en el “nacimiento más raro y eufórico”

La mejor noticia en la vida de Halsey: nació su primer hijo, Ender Ridley Aydin. La cantante compartió a través de su cuenta de Instagram el primer momento en que se encontraban los tres como familia, ella, su pequeño y Alev Aydin, el padre.

“Gratitud. Por el nacimiento más raro y eufórico. Impulsado por el amor”, escribió en el posteo donde se ve la foto y con este mensaje comparte la noticia de su maternidad con sus 25 millones de seguidores. Ender nació el 14 de julio, pero no ha sido hasta hoy, que la cantante de “Colors” ha revelado al mundo el nacimiento de su hijo.

La foto familiar. Instagram

La manito de Ender. Instagram

En enero había dado el anuncio de su embarazo con unas hermosas fotos, donde a ella se la veía radiante. Fue en este mismo posteo que reveló que se encontraba en pareja con el cineasta.

La sesión de fotos con la que anunció su embarazo. Instagram

Instagram. Instagram

Instagram. Instagram

El mayor sueño de Halsey

Anteriormente, Halsey había revelado sus problemas de infertilidad, aún cuando uno de sus grandes sueños era convertirse en mamá. En 2018 la cantante había sufrido un aborto espontáneo en el escenario antes siquiera de que le diera tiempo a digerir que estaba embarazada. De hecho, antes del evento no sabía que estaba embarazada. Un año antes había sido operada por endometriosis, un trastorno que puede causar infertilidad. Fue entonces cuando decidió congelar sus óvulos porque “necesito ser agresiva con la protección de mi fertilidad, con mi protección”.

“Por un largo período de tiempo pensé que tener una familia no era algo que yo pudiese lograr, y es muy, muy importante para mí. Un día, mi obstetra-ginecóloga me dijo que parecía que tal vez podría, y me emocioné. Me sentí como ascender a una forma diferente de ser mujer”, contaba en aquel momento.

Por eso, siempre defiende los embarazos planeados e incluso ha mandado fuertes mensajes a quienes quieran cirticarla. “¿Por qué está bien especular y juzgar la fertilidad y la concepción de alguien?”, escribío una vez en redes sociales, y continuaba: “Mi embarazo fue 100% planeado, he trabajado muy duro para esto baby”.