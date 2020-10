La acusación de pedofilia contra La Faraona suma capítulos: denuncia penal y allanamiento del domicilio

Martín Cirio, conocido también por su personaje La Faraona, fue acusado de pedofilia por polémicos tuits del pasado con contenido sexual sobre menores. El Dipy fue quien sacó a la luz los mensajes y de allí fue señalado como pedófilo.

Cirio se defendió pero la última novedad es que fue denunciado en la Justicia. “Un chiste no me convierte en pedófilo, me convierte en un pelot..., en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso. También en un contexto de Twitter, que siempre fue la cloaca de internet. Siempre se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto. Eso fue siempre así, pero peor era antes”, dijo en el video que compartió en las redes sociales tras el escándalo.

Sin embargo, ahora tiene que hacerle frente a una causa judicial y al allanamiento a su domicilio que pidieron en la corte. El abogado Alejandro Sarubbi Benítez, representante de una víctima de pedofilia, habló en “Los ángeles de la mañana” para confirmar la presentación de la denuncia contra el comediante.

“Los delitos que se le imputan son apología del delito, instigación a cometer delitos, en función a la gravedad de las cosas que dijo. No soy yo el denunciante, sino que yo patrocino a una persona que fue víctima de abuso infantil, bastante afectada por estas cosas que salieron a la luz, sobre todo porque muchas veces estos delitos quedan impunes. Me pidió que preservara su identidad, porque este tipo de cuestiones hace que vuelvan a surgir todos los traumas del pasado, son heridas muy difíciles de cerrar”, contó el letrado.

Y remarcó: “Quiero hacer una aclaración, no son solamente tuits de ocho a diez años, hay información desde 2010 hasta 2019. Si bien alegaba que era parte de un pasado, que era otra persona y demás, la realidad es que la evidencia en ese sentido es bastante contundente”.

“No es posible determinar a prima facie si el denunciado es efectivamente un pedófilo, o si incurrió en otro tipo de delitos, pero creemos firmemente que amerita investigarlo. El denunciado admitió sus dichos públicamente”, se lee en la denuncia que Ángel de Brito leyó al aire de su programa y le preguntó al abogado: “Y ahora empieza la investigación, leo acá también que va a haber un allanamiento de su domicilio”.

A lo que contestó: “Es un pedido que tiene que conceder la Justicia, lógicamente. La realidad es que hay otras medidas que, cuando circuló originalmente la denuncia, no las publiqué por una cuestión estratégica, para no generar alarma. Hay muchas medidas tomadas al respecto. De hecho, si borra cualquier tipo de información, queda registrado que se borró, es valorado negativamente por los jueces, pero también nos interesa saber si hay víctimas de abuso cometido por esta persona. Porque a eso es, en definitiva, a lo que apuntamos. Que aparezcan víctimas, si hubo chicos que tuvieron contacto con esta persona”.