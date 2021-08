La abuela de Cande Ruggeri bailó la salsa de tres con 81 años y tuvo un duro reclamo para Marcelo Tinelli

Cande Ruggeri sorprendió semanas atrás al contar que su abuela sería la persona que la acompañarían a ella y a su bailarín en el ritmo de la salsa de tres. La mujer de 81 años se animó al desafío que le planteó su nieta y demostró que no hay edad para bailar en esa pista.

Alicia se ganó el corazón de todos en Showmatch, especialmente de Marcelo Tinelli, quien el viernes pasado no la dejó bailar porque se les pasó el tiempo charlando. En ese momento, le prometió a la mujer que este lunes bailaría primera y sería la encargada de abrir el programa, pero no cumplió y la abuela le hizo un duro reclamo.

Cande Ruggeri y su abuela, Alicia.

Cande y la abuela Alicia fueron las encargadas de cerrar las presentaciones de hoy y a la invitada no le gustó nada el desplante que le hizo el conductor y su producción. “¿No era que iba a bailar primera?”, le reprochó a Tinelli.

“Los primeros y los últimos son los más grosos”, le dijo el conductor d La Academia con ánimos de conformarla. Y sin filtro ella le respondió: “Cómo me la acomoda”.

La abuela de Cande Ruggeri llegó a la pista más famosa: Alicia llenó de alegría #LaAcademia con sus comentarios y anécdotas. pic.twitter.com/EjY1sbeVdn — Showmatch (@ShowMatch) August 21, 2021

Los tres bailaron la salsa al ritmo de Celia Cruz y al finalizar, Alicia se mostró feliz por la oportunidad que le dieron de volver a bailar. “Yo me rio de mi misma, ese es el secreto de la felicidad. A mi no me importa si hago el ridículo o si alguna va a decir ‘mirá lo que está haciendo’. Yo estoy más allá del bien y del mal”.

Y finalmente, se consagró “ganadora” por el solo hecho de cumplir uno de sus sueños como artista. “Yo ya gané”, afirmó tras la devolución del jurado integrado por Hernán Piquín, Jimena Barón, Guillermina Valdés, Pampita y Ángel de Brito, quienes le dieron un total de 25 puntos al trío.