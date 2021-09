L-Gante festejará el Día de la Primavera en Mendoza

Elián Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, está atravesando uno de los momentos más importantes de su vida. A nivel personal, porque con 21 años se convirtió en papá por primera vez. Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez, llegó al mundo el lunes 13 a la madrugada y con apenas unos días de vida, fue protagonista de un evento único.

Para celebrar el nacimiento de la nena y presentarla públicamente, el cantante convocó a sus seguidores a hacer una caravana por los barrios, desde el Hospital Municipal de Luján hasta su casa de General Rodríguez. “Esto lo hago para que ella el día de mañana reviva un grato recuerdo”, manifestó en sus redes. Y lo cierto es que sus fanáticos no le fallaron.

Este miércoles 15, el creador de la cumbia 420 llegó a la institución en una limusina blanca para buscar a su pareja y a su hijita y emprendió un largo recorrido que inmortalizó en sus redes sociales, en el que el público cantó sus canciones y cargó de afecto a su familia.

La beba, que pesó 2,900 kg, se mantuvo serena durante todo el evento y el secreto fue que sus padres le pusieron tapones en los oídos para que el ruido no la moleste. Pero los haters no tardaron en aparecer y señalar que el artista no besaba a su hija, motivo por el que joven decidió hacer un descargo.

“Para todos los que me dicen que le dé un beso a mi hija, no lo hago porque estoy en contacto con toda la gente. Entonces, trato de evitar el contacto”, aclaró.

L-Gante en Mendoza

La carrera musical de Elián estalló durante 2020, en plena pandemia, y no para de crecer. Sin ir más lejos hace unos meses encaró una gira por España y por México y tuvo una fuerte recorrida mediática por los programas de radio y televisión más importantes del país.

Y en medio de este contexto inmejorable, se prepara para viajar a Mendoza para festejar el Día de la Primavera. El miércoles 22 de septiembre brindará un show al aire libre con cerveza artesanal, comidas, artistas locales y pura cumbia 420 en 23 Ríos (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo). Las entradas anticipadas están a la venta y los mejores de 18 deberán asistir en compañía de un adulto