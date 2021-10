Karina La Princesita también renunció a Showmatch y Marcelo Tinelli pierde figuras de peso

Karina La Princesita renunció a Showmatch y Marcelo Tinelli pierde otra de las figuras de peso para mantener el rating en su programa. A la renuncia de la cantante se suman las de Flor Vigna, Luciana Salazar, Julieta Nair Calvo y Ulises Bueno.

La Princesita demostró desde el primer momento que quería ser la campeona 2021 de Showmatch La Academia, pero en el medio hubieron momentos que opacaron ese deseo y fueron más fuertes las ganas de abandonar el certamen.

La artista enfrentó peleas con el jurado y problemas personales en medio del ciclo, pero tomó la tajante decisión de dejarlo a pocos meses de que finalice.

Fue Ángel de Brito quien dio la primicia a través de su cuenta de Twitter, aunque aún no dieron las razones por las que la cantante de cumbia decidió dar un paso al costado y soltarle la mano a Tinelli.

Según trascendió, Karina sufrió este miércoles un fuerte golpe y esta situación la llevó a suspender su baile en la pista del Trece.

Ángel de Brito reveló que Karina La Princesita renunció a Showmatch.

El último escándalo de Karina La Princesita

En las últimas semanas, Karina La Princesita tuvo que hacerle frente a un escándalo en el que fue acusada de haber cobrado ocho millones de pesos en un show en Quilmes. Sin embargo, ella lo desmintió.

“Me tienen las bolas infladas con los 8 millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”, escribió Karina.

Y luego lanzó enojada: “¿Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias”.