Karina La Princesita rompió en llanto al hablar de su hija Sol

Luisa Albinoni volvió a presentarse en el “Cantando 2020” pero esta vez lo hizo en compañía de su hija Verónica. La artista reconocida volvió a brillar con su actuación y sensibilizó a Karina la Princesita, tanto que no pudo evitar llorar en pleno programa.

“Toda relación madre-hija me emociona muchísimo porque soy madre y tengo una hija. Además, estoy lejos de mi hija. Decidí que esté lejos porque estoy trabajando y para tener mayores cuidados. Los primeros meses del aislamiento estuvo con su papá y ahora está con mi mamá”, dijo la jurado haciendo referencia a Sol, la hija que tuvo con El Polaco.

Captura de Pantalla

“La extraño y la amo un montón, y estas relaciones me emocionan, lo entiendo a la perfección”, sumó entre lágrimas, desconsolada.

“Y a su vez me emociono mucho porque para mí, Luisa es una artista que pone el corazón y se siente apenas bajas de las escaleras. No hace falta que empieces a cantar y vos ya pusiste el corazón, se te nota al verte nada más. A mí ese tipo de artistas me emocionan mucho. Me emocionaste la otra vez y hoy también. Te admiro muchísimo, realmente. Cuando alguien canta y transmite tanto hay cosas que se dejan de lado, sin embargo estuvo todo bien. A mí me encantó”, cerró Karina y le puso un 10.