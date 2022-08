Karina La Princesita habló de su participación en “Quién es la máscara?”: cuándo arranca el nuevo programa

“¿Quién es la máscara?” es el nuevo ciclo de Telefe que saldrá al aire muy pronto y contará con la conducción de Natalia Oreiro. karina La Princesita fue convocada para este proyecto del que también participarán Wanda Nara, Roberto Moldavsky y Lizy Tagliani, quienes oficiarán de jurado o “investigadores”.

En la previa del debut, Karina visió el living de “Cortá por Lozano” y dio alguno detalles del programa que saldrá al aire en septiembre por la pantalla de Telefe. La cantante tendrá un rol importante, al igual que sus otros compañeros, y hay grandes expectativas alrededor de este novedoso formato.

“Se estrena, podemos decir, en septiembre por la pantalla de Telefe. No podemos decir fecha”, adelantó Vero Lozano en diálogo con la cantante de música tropical.

“Va a estar buenísimo. Apunta a la diversión total y eso me llama mucho la atención”, dijo Karina quien ya fue jurado en el ”Cantando 2020″ (Eltrece) pero en esta oportunidad no tiene que juzgar talentos, sino adivinar quién es el o la artista que está detrás de la máscara y el disfraz.

Y en esa misma línea comentó: “Nadie se va a sentir incómodo porque no estamos ahí para juzgar nada. Es solo tratar de adivinar quién está abajo”.

En escena aparecerán en diferentes momentos 24 famosos, quienes ocultarán su verdadera identidad debajo de un traje y solo podrán quitarse la máscara en un determinado momento del juego. “La puesta en escena es increíble”, agregó Karina sobre el ciclo.

El nuevo programa de Telefe bajo la conducción de Natalia Oreiro

Luego, Verónica Lozano le preguntó por Wanda Nara e indagó: “¿Te la cruzaste?”. “Hemos grabado promociones juntos. Un día grabamos desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Y todos muy buena onda... por ahora”, advirtió la artista.

Wanda Nara compartió el primer video de “¿Quién es la máscara?”

Wanda Nara compartió el primer video del nuevo programa de Telefe: “¿Quién es la máscara?”, en la que ella tendrá el rol de investigadora. Natalia Oreiro será la conductora.

Se trata de un formato que ya se está emitiendo en otros países del mundo y queEn la promo que compartió la agente de fútbol, se puede ver a Natalia Oreiro relatando un adelanto de cómo será el programa.

En la promo que compartió la agente de fútbol, se puede ver a Natalia Oreiro relatando un adelanto de cómo será el programa.

“Preparate para conocer el secreto mejor guardado de la televisión”, dice la uruguaya en off mientras se baja de un auto.

“Claro que no voy a estar sola en esta misión. Ahí está Wanda, superatenta a cualquier detalle. No se le escapa una”, agrega. Luego, presenta a Moldavsky, a Lizy y a la Princesita, mientras cada uno iba apareciendo en pantalla. Por el momento de forma oficial desde el canal no anunciaron la fecha de estreno.