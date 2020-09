Karina La Princesita fue tildada de “gorda chancha”, no se bancó las críticas y salió a responder

En más de una ocasión, la reconocida cantante de cumbia Karina ha contado que la pasó cuando le hacían bullying, ya sea en su niñez o en el ámbito laboral.

Sin embargo, la artista se empoderó, se aceptó y no deja que otros la definan por su físico. En cada emisión del "Cantado 2020″ se muestra cada vez más sexy, mostrando, además, la confianza que ha ganado en sí misma.

No obstante y a pesar de su buena onda y de mostrar que vive con plenitud su sensualidad luciendo prendas que remarcan sus curvas, hay quienes no toleran ver el buen momento que atraviesa La Princesita consigo misma y le dedican hirientes comentarios en las redes sociales.

A raíz de esto, la intérprete de éxitos como “Con la misma moneda” y “Corazón mentiroso” se volcó a las redes sociales para hacer un descargo sobre la cantidad de mensajes sobre su peso que dejaron en la cuenta oficial de Instagram de El Trece.

“Entré a ver los mensajes de una publicación mía en el insta de @eltrecetv. Hacía bastante tiempo no leía tantos mensajes agresivos hacia mi y mi cuerpo. ‘Gorda de mierda’, ‘chancha’, ‘vaca’, ‘no tenés edad para short ni para ese peinado’, ‘está chancha pero todavía sirve para darle’, ‘ridícula’, ‘tendría que bajar 10 kilos para usar esa ropa’, ' floja ancha y plana', ‘tenés mucha grasa en las piernas para usar short’”, enumeró la cantante, referente de la movida tropical, de 34 años de edad.

Y continuó: “Y si bien antes me generaba mucho dolor y hasta pasé años de depresión por estos comentarios, quería compartir que los leí y que no me dolieron. Y en serio creí que eso nunca iba a pasar. No sentí inseguridad, no sentí dolor ni me puse a llorar como me pasaba antes. Los leí uno por uno y no sentí nada. Y es un gran motivo para festejar porque creí que nunca me iba a pasar. Por eso lo comparto y me río porque ya no duele”, expresó Karina La Princesita haciendo referencia a su gran y positivo cambio de actitud frente a la vida y el qué dirán.

Por último, la artista y jurado del Cantando 2020 instó a todos a centrarse en uno mismo y no hacer caso a los comentarios discriminatorios. “Y a vos, que pasás por lo mismo te vengo a dar un mensaje de esperanza: es real que en algún momento deja de doler. También incentivarte, así como hago yo, a andar por la vida segura, teniendo kilos de más o de menos. Haciéndote el peinado y el make up que te divierta y se te cante hacerte... que lo lleves sintiéndote una DIOSA ASÍ COMO ME SIENTO YO. Me amo, me gusto y me creo mil...”, afirmó.

“Cuando aprendes a amarte y a priorizarte, la opinión sobre los cuerpos, de los demás hacia vos pasa a un segundo plano. Usá lo que quieras y que nadie te reprima con sus comentarios. Y si te queres reír entrá y mirá sus fotos de perfil y entenderás el por qué! Tenes mucha grasa en las piernas, no te podes poner short En el culo también tengo mucha grasa y no sabes cómo espero el verano para mostrarlo por toda la ciudad... gracias por hacerme así de fuerte Los abrazo”, concluyó.