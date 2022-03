Karina Jelinek posó con un conjunto de encaje e incendió las redes

La noche de ayer cerró con broche de oro para los seguidores de Karina Jelinek. La modelo les deseo “Buenas noches” a sus seguidores con una prometedora imagen que los sorprendió y generó más de una reacción.

Con un conjunto de ropa interior de encaje, que constaba de un bralette negro transparente y un portaligas del mismo tono, la celebridad dejó al descubierto su tonificado cuerpo.

Karina lució sensual en su fotografía frente al espejo, dejando a la vista el piercing que lleva en su abdomen y su trabajada figura.

Karina Jelinek le deseo "Buenas noches" a sus seguidores con una sensual fotografía.

Rápidamente la publicación se llenó de emojis de fuegos, bombas y corazones. También se sumaron comentarios halagando a la modelo: “Mi amor”, “Buenas noches reina”, “Que belleza” y “La perfección en mujer” podía leerse debajo de su posteo.

Karina aparece en medio de los rumores de embarazo, luego de que publicara una imagen que despertó las alertas de sus seguidores.

Crecen los rumores de embarazo

La modelo ha hablado en repetidas ocasiones sobre su deseo de ser madre mediante un vientre subrogado. Aunque una fotografía de sus redes despertó los rumores de que podría ser ella quien traiga su bebé al mundo.

En la imagen, la modelo aparece de perfil y un vientre hinchado aparece en cámara. Vale destacar que previamente a la imagen, la modelo había estado publicando fotografías de ella en un restaurante de Palermo, lo que podría explicar también su vientre.

Aunque la fotografía que publicó la modelo en sus stories dio un leve indicio de que podría tratarse de un futuro bebé, lo cierto es que también Karina ha dicho en varias oportunidades que no planea ser quien lleve el embarazo adelante.

La foto que indicaría que Karina Jelinek está embarazada, ¿viene bebé en camino o sólo un vientre hinchado?

Fue en PH Podemos hablar donde Karina se sinceró sobre su deseo de maternar, y reveló que planea hacerlo con una amiga. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”, detalló.

En aquel entonces, Karina explicó sobre subrogar un vientre: “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”.

Cuando Andy le preguntó por qué decidió no cursar ella en su vientre el embarazo, la cordobesa se limitó a decir que era por una cuestión física y emocional y agregó: “Prefiero guardármelo por el momento”.

En julio, Karina volvió a referirse al tema en un audio que le envió a “Nosotros a la Mañana” (El Trece) y contó: “Voy a alquilar un vientre. Tengo paciencia y los trámites están avanzados. Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños”.

“Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es algo privado. Algunas personas dijeron que no quiero tenerlo porque no quería engordar. Personas ignorantes y comentarios tontos cuando no saben de mí, ni el por qué de mi decisión”, expresó para defenderse de las críticas.

“Conozco a personas y amigas como Pampita o Dolores Barreiro que tuvieron más de 5 hijos y están bien, no tiene nada que ver con el físico. Me dolieron esos comentarios porque hablan sin saber”, dijo molesta.