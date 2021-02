Karina Gao está mejor de salud y salió del coma inducido

Buenos noticias siguen llegando desde la cuenta de Instagram @monpetitglouton que frecuentemente informa sobre la salud de Karina Gao luego de contraer coronavirus y entrar a terapia intensiva con coma inducido.

Finalmente este miércoles, se supo que la cocinera del programa “Flor de Equipo” (Telefé) salió del coma farmacológico luego de casi dos semanas.

Redes de Karina Gao

“¡Hola, gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar que Kari ¡ya salió del coma inducido… Ella y Bebu 3 se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo ¡Gracias por tanto amor!”, manifestaron desde la cuenta a través de una historia de Instagram.

Este martes también Nancy Pazos habló de una mejoría en la salud de su compañera con un posteo extenso junto a una foto en el estudio del programa conducido por Florencia Peña.

Redes sobre la salud de Karina Gao

Antes de ingresar a la terapia, la misma Karina uso sus redes sociales para pedir a sus seguidores oraciones para atravesar el difícil momento: “Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, pidió y luego agregó: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, finalizó la joven que día a día está mejor de salud y saliendo adelante por ella y su bebé.