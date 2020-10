Julieta Navarro y Lucas Jerez viven su nueva vida en Paraguay y la comparten en Instagram

Julieta Navarro y Lucas Jerez son dos caras reconocidas de la televisión local y en búsqueda de nuevas oportunidades volaron a Buenos Aires. Ella se destacó en la conducción con Antonio Laje en América y él continuó con su rol de productor musical e hizo algunos móviles para el mismo canal. Y ahora, el matrimonio dejó el país para tomar otro rumbo en su vida profesional.

Captura de pantalla

La ex conductora de “Cada día” entró en América en diciembre de 2014 y durante seis años se ganó el cariño de muchos gracias a su rol en “Buenos días América” y en participaciones para A24, Intrusos e Infama. Además, el mismo canal la envió por unos meses a Paraguay para contagiar su energía a sus colegas de la misma firma.

Lo cierto es que la pandemia del coronavirus los trajo de vuelta a nuestro país y tras varias propuestas laborales de aquel lugar, volvieron a armar las valijas para instalarse allí. Después de mucha intriga, la morocha de ojos claros reveló en un Instagram Live con Nico Peralta: “Me vuelvo a Paraguay, esa es la realidad. En estos meses que volví a Buenos Aires y me puse a trabajar de vuelta acá, sentía que me había quedado adentro esa pica de haber visto una industria con tanta puesta y con tantas posibilidades de hacer, con espacio y lugar para los jóvenes. Allá tengo la posibilidad de hacer y en lo personal sentía que acá me estaba aburriendo, quería hacer más”.

Sobre su nuevo rumbo, Julieta precisó: “Me da vértigo contar dónde voy a estar porque primero quiero llegar e instalarme. Ya no pertenezco más al grupo América, renuncié. La propuesta vino por otro lado. Voy a estar en Paraguay pero en un canal de la competencia. La cuarentena me hizo pensar mucho y quiero estar en un lugar a gusto, adonde sienta que esté cumpliendo mis objetivos. Tengo alma de aventurera y me voy a volver a arriesgar sin saber mucho cómo va a salir. Pero sé que hay algo adentro de mis tripas que me dice que sí, que lo tengo que hacer”.

La parejita ya está en Paraguay actualmente, tras estar 15 días encerrados en un hotel para cumplir con el aislamiento obligatorio y de hacerse el hisopado, Juli y Lucas comenzaron a vivir al aire libre y armar su caminito.

Apenas dieron negativo, se instalaron en la casa de unos amigos paraguayos y luego visitaron el Consulado argentino en Paraguay: “Pisar suelo argentino en Paraguay, sentirse en casa! Gracias por recibirnos con tanto cariño @domingopeppo y equipo! Progreso, desarrollo y mucho por hacer. Nos dimos el lujo de dejar en buenas manos una joya mendocina”, escribió la periodista y citó los viños del enólogo Andres Vignoni.

Captura de pantalla

Además, la ex Virreina Nacional de la Vendimia 2008, celebró su cumpleaños número 35 en Asunción y compartió cada afecto recibido. Vale destacar que su cuenta de Instagram es un álbum de fotos que la hace estar más cerquita de sus raíces y de los suyos.

Captura de pantalla

Fuera del aislamiento y disfrutando de su nueva vida en Paraguay, los mendocinos salieron a pasear por San Bernardino pese a las altas temperaturas que están haciendo allá.

Captura de pantalla

A fines del 2019, así presentaban a Julieta en la televisión paraguaya: