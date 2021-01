Jujuy Jiménez se sinceró sobre la decisión que tomó respecto a sus futuras parejas

Jujuy Jiménez parecía haber encontrado nuevamente el amor. Después de su rompimiento con Juan Martín del Potro, la conductora de América no se había mostrado con nadie más. Hasta hace unos meses, cuando se la veía enamorada con un polista con una prometedora carrera, Jerónimo del Carril. Pero ahora que la relación ha terminado y recién trascienden las verdaderas razones, la joven tomó una importante decisión que no tuvo problema de contarla al público.

En una entrevista por radio con Por su las moscas, fue consultada por Moskita Muerta y Nilda Sarli, a quienes reveló el común denominador que para ella no va más en futuras relaciones: “Mis dos ex novios fueron conocidos, eso genera que la gente quiera saber”. Y explicó sobre su relación con Del Carril, con quien parece haber tomado algunas decisiones apresuradas: “Es lo que me pasó con el último chico que se me vio. No estábamos para dar el paso del noviazgo. Fue increíble, fue muy divertido todo, pero hasta ahí”.

Fue en ese momento que reveló su plan a futuro: “Un poco mi intención es: basta de famosos”. La modelo sabe que no depende de ella, pero que de elegir, esa sería su decisión: “Mi intención es que sea perfil súper bajo, tranqui. Pero tampoco una elige de quién enamorarse”. Hasta admitió que le gustaría un casamiento en el futuro, diciendo “Ojalá, yo soy re Susanita. Me encantaría”.

Una de las fotos de Jujuy y Jerónimo juntos.

Su relación con Jerónimo del Carril

Jujuy explicó que todo con su última pareja fue tan intenso como fugaz, pero que no dio para llegar más allá, para un noviazgo: “Para ser novio no alcanza con un posteo en Instagram. Nos estuvimos conociendo y tengo la mejor onda con él y su familia, fue todo muy intenso pero no estamos de novios”, fueron sus palabras algunos días atrás. Pero luego se dio a conocer el hecho que apenas terminada la relación, el polista habría vuelto con su ex novia, la cantante Chule Von Wernich.

“En las Fiestas yo me fui a Jujuy a estar con mi familia y él la pasó con los suyos, y aparte los polistas viajan un montón. Yo ahora estoy enfocada y concentrada en mi trabajo y en este momento elijo estar sola”, aclaró sobre su situación sentimental.