Juana Viale sorprendió con su visión de Cristina Kirchner: “Es como un caballero con armadura oxidada”

Juana Viale está afianzada en la conducción de “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Mirtha Legrand”, ciclo que conduce por canal 13. Esta vez cambio de roles y le tocó ser entrevistada en “Solo una vuelta más” (TN), donde diálogo con Diego Sehinkman y todo su equipo.

Allí se animó a opinar de diversos temas, tanto de la actualidad del país como del mundo. Cuando le preguntaron por los invitados que le gustaría tener en la mesa: “Nos gustaría que venga Cristina, Cafiero. A Cristina me gustaría preguntarle sobre el énfasis que tiene el rol de vicepresidente en este gobierno y por qué ella elige el silencio en este momento”, dijo la nieta de Mirtha.

“Yo creo que ella es alguien que tiene mucho carácter, lo vimos cuando fue a hablar con los jueces. Habla cuando quiere, hace silencio cuando quiere. Me parece que debe haber otra Cristina que no conocimos”, opinó Juana

“Ella, como política, debe ser una figura que tiene. Porque debe existir otra Cristina: una mujer a la que se le murió el marido, una hija que tuvo que vivir afuera por la razón que sea”, arriesgó Juana. “Con una alcanza” bromeó Osvaldo Bazán, reconocido opositor del espacio político de Kirchner.

Viale fue más allá y comparó a la actual vicepresidenta con un reconocido libro: “Cristina es como ese libro que habremos leído todos: el caballero de la armadura oxidada. Es humana. Si la pincho creo que le sale sangre roja”.

01-03-2021 Buenos Aires: El presidente Alberto Fernández inaugura el 139º período de sesiones ordinarias del Congreso acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 01 marzo 2021 Foto: Senado LVI | la voz

Otros de los invitados que le gustaría tener en la mesa de su abuela es al presidente Alberto Fernández: “Me encantaría tener un mano a mano con él. Tener al Presidente y a Fabiola (Yañez) sería muy interesante. Estar al lado de ese hombre no debe ser nada fácil”.

“Alberto me respondió cuando le escribí el año pasado. Me dijo que habláramos más adelante. Le volví a escribir y no me contestó”, lamentó Viale.

Además, la actriz contó que invitó a varios funcionarios nacionales, pero que ellos no quieren sentarse a su mesa: “Por ahí no vienen porque no se animan. Le tendrán miedo a la persona que tienen enfrente”, ironizó Viale.

Juana Viale y Mirtha Legrand.

Sobre el regreso de su abuela, la actriz expreso: “Mirtha tiene ganas de volver, pero tiene miedo. Así que estamos viendo. Está vacunada con las dos dosis de la Sputnik... El año pasado fue más difícil porque no la vi por un montón de meses. Este año ya nos vemos con distancia y barbijo. No deja que la besemos. Es difícil, los vínculos pandémicos son muy difíciles”, reveló.

“Para una persona tan activa como mi abuela es muy difícil reducir sus salidas. Pero ella es la alumna perfecta, está siempre pendiente de cumplir los protocolos. Lo mejor que le le podría pasar en la vida sería volver a trabajar”. añadió sobre la vuelta de La Chiqui.